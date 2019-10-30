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30.10.2019 21:27
Рубрика: В мире

ФРС США снизила базовую ставку третий раз подряд

Текст: Роман Маркелов
Федеральная резервная система (ФРС) США в третий раз подряд снизила базовую процентную ставку.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Очередное смягчение монетарной политики регулятором на фоне хороших макропоказателей США говорит о сохранении неопределенности в мировой экономике. В первую очередь ее создает торговое противостояние между США и Китаем, первый шаг в разрешении которого может быть сделан в ближайшие недели.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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По итогам заседания 30 октября Комитет по открытым рынкам ФРС США опустил базовую ставку с 1,75-2% до 1,5-1,75%. ФРС подтвердила в итоговом релизе, что с момента прошлого заседания рынок труда остался сильным, а экономическая активность росла умеренными темпами. Рост рабочих мест в последние месяцы был стабильным, уровень безработицы - низким, вновь констатировал Федрезерв. Несмотря на высокие темпы роста расходов домохозяйств, инвестиции в основной капитал и экспорт остаются слабыми. Уровень годовой инфляции в США по-прежнему остается ниже 2%.

ФРС снова указала, что базовая ставка снижена "в свете последствий глобальных изменений для экономических перспектив, а также приглушенного инфляционного давления". В Федрезерве по-прежнему уверены, что устойчивое расширение экономической активности, хорошие условия на рынке труда и инфляция вблизи цели регулятора в 2% - это наиболее вероятный сценарий, но неопределенность в отношении этого прогноза сохраняется.

Проблема заключается в том, что, ставя проводимую политику в зависимость от выходящей статистики, ФРС лишает себя возможности действовать на опережение, подчеркивает аналитик "ВТБ Капитала" Нил Маккиннон. И когда ситуация в экономике начинает становиться действительно серьезной, ему ничего не остается, кроме как агрессивно снижать ставки.

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"Главным риском для Федрезерва, чьи действия на протяжении последних лет (повышение ставок и сокращение собственного баланса) привели к чрезмерному ужесточению денежно-кредитной политики, является недооценка существующих рисков. Любопытно, что в истории американского центробанка не было ни одного случая, когда он официально предсказал наступление рецессии или финансового кризиса", - отмечает Маккиннон.

В основу при определении курса монетарной политики Федрезерв ставит положение дел в глобальной экономике и уровень неопределенности ее дальнейших перспектив, коррелирующий с динамикой курса доллара (чем выше неопределенность, тем сильнее доллар), указывает Маккиннон. Для инвесторов, являющихся сторонниками более жесткой монетарной политики, появление признаков прогресса в вопросе согласования первого этапа торговой сделки между США и Китаем - существенный фактор снижения неопределенности в торговой сфере. Однако показатели экспорта всех ведущих экономик, включая США, ухудшаются, и в динамике индексов PMI, отражающих уровень экономической активности, тоже не видно признаков решительного разворота в сторону роста, подчеркивает аналитик.

В мире США Обзор рынков
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