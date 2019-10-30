Футболист "Спартака" Андре Шюррле: Отыграю еще один или два сезона

Немецкий полузащитник московского "Спартака" Андре Шюррле заявил, что в конце каждого сезона будет принимать решение, стоит ли продолжать футбольную карьеру, но один-два сезона еще точно отыграет.

"Спартак" арендовал Шюррле, чемпиона мира 2014 года в составе сборной Германии, у дортмундской "Боруссии" этим летом сроком на один год. В составе "красно-белых" 28-летний атакующий хавбек провел 13 игр, в которых забил 2 мяча и отдал 4 голевых передачи.

"Буду решать в конце каждого сезона, смогу я продолжать играть или нет. Надо понять, как будет себя чувствовать мое тело. Пока я думаю, что сыграю еще один или два сезона", - сказал Шюррле, чьи слова приводит sport1.de.

Полузащитник также отметил, что не был удивлен желанием "Боруссии" отдать его в аренду. "Думаю, что тоже пришел бы к подобному решению, учитывая ту статистику, которая у меня была на протяжении двух предыдущих сезонов", - подчеркнул он.