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30.10.2019 20:15
Рубрика: Власть

Настрой на позитив

Глава Минэкономразвития России совершил блиц-визит в Париж
Текст: Вячеслав Прокофьев
Российская газета - Федеральный выпуск № 246(8004)
"Настрой французского бизнеса по отношению к России - позитивный", - заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин по итогам короткого визита в Париж, в ходе которого он провел ряд в встреч, в том числе с местными промышленниками в Объединении французских предпринимателей (MEDEF) и с французским коллегой - Брюно Ле Мэром.

По словам министра, стремление французских компаний, да и европейских в целом, работать на нашем рынке, объясняется инвестиционной привлекательностью России.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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"Предсказуемость в микроэкономической сфере, предсказуемость регулирования вдобавок к политике открытости, что проводит наша страна, - все это вместе взятое создает благоприятные условия для инвесторов", - подчеркнул Максим Орешкин на встрече с журналистами.

Отвечая на вопрос РГ о том, как проходит двустороннее сотрудничество в энергетике, в частности, с давним российским партнером концерном Total, глава Минэкономразвития РФ сказал:

- Total - один из ключевых инвесторов в российскую экономику. Мы видим, что Total не испугался, когда делала инвестиции в "Ямал СПГ". И сейчас чувствует себя очень уверенно, поскольку понимает, насколько эффективными оказались эти инвестиции, ибо проект пошел лучше ожиданий, а его параметры лучше, чем изначально планировалось. Поэтому они с радостью вошли и во второй проект (Арктик СПГ-2). Думаю, что на этом инвестиции Total в российскую энергетику не закончатся. Полагаю, что это будет не только газовая сфера, но, возможно, и другие области энергетики.

Помимо энергетической тематики Максим Орешкин в Париже обсудил перспективные направления франко-российского делового партнерства, такие как цифровая экономика, экологические проекты, переработка мусора, энергоэффективность. Многое из этого войдет в повестку дня заседания Российско-французского совета по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам (СЕФИК), которое состоится в Москве 10 декабря. Этому двустороннему рандеву, как отметил министр, французы придают особое значение и хотят, чтобы оно "продемонстрировало их настроенность на углубление франко-российского экономического сотрудничества".

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Вместе с тем министр отметил, скажем так, недостаточную активность французских банков, работающих на российском рынке, в кредитованию проектов на территории РФ. По мнению министра, судя по всему, сказываются их опасения, связанные с американскими санкциями, которые носят экстерриториальный характер, а также сохранение определенных санкций ЕС. "Тем не менее, со стороны Брюно Ле Мэра была заявлена готовность обсуждать в Москве любые вопросы, в том числе в финансовой области",- заявил Максим Орешкин и добавил: "Возможность есть. Осталось реализовать эти намерения на практике".

Пообщался министр и с Анхелем Гурриа, генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), штаб-квартира которой находится во французской столице. Эту встречу Максим Орешкин назвал "очень позитивной". Хотя вопрос о возобновлении процедуры присоединения России к этой влиятельной международной организации не поднимался (этот процесс был заморожен в 2014 году на фоне украинских событий), была достигнута договоренность о продолжении сотрудничества. "Мы договорились активизировать его по целому ряду направлений, в том числе по искусственному интеллекту, налогообложению в цифровой сфере, по инфраструктуре и некоторым другим", - сообщил министр.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"

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