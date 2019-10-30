Глава Росстата Павел Малков - о российской и белорусской переписи населения

В Беларуси 30 октября завершилась перепись населения. Республика одной из первых в СНГ провела ее с использованием современных IT-технологий. А накануне делегация Росстата во главе с руководителем Павлом Малковым побывала в Минске и познакомилась с опытом Белстата по организации и проведению цифровой переписи. В России она должна пройти через год. Насколько опыт Беларуси может быть полезен для России, Павел Малков рассказал в интервью "СОЮЗу".

В Беларуси сделали перепись доступной на всех мобильных устройствах. Это внедрят и в России. Алексей Вязмитинов

Павел Викторович, какой опыт Беларуси вы хотели бы использовать в России?

Павел Малков: В Беларуси цифровая перепись прошла довольно успешно, и мы сейчас изучаем ее путь и "подводные камни". В России в прошлом году прошла пробная электронная перепись, через интернет (портал Госуслуги) переписалось 1,2 миллиона россиян из 14 регионов страны. С одной стороны, россияне позитивно оценивают саму возможность прохождения интернет-переписи. С другой - переписной лист, который мы использовали, вызвал много нареканий. Люди говорили о сложном официальном языке вопросов и пояснений к ним, сложной эргономике. Вопросы должны быть понятны. Нужно предложить людям предзаполненные варианты ответов, с которыми можно согласиться или не согласиться. В Беларуси эргономика электронных опросных листов была проработана лучше. А России еще предстоит над нею потрудиться.

Что еще планируете поменять в российских переписных листах?

Павел Малков: Например, в России во время пробной переписи нельзя было сегодня начать заполнять переписной лист, а завтра - закончить. В Беларуси такая возможность была. Плюс у россиян было ограниченное число платформ, на которых можно было заполнить переписной лист. В мобильном телефоне сделать это было практически невозможно. А коллеги из Беларуси сделали перепись доступной и на мобильном телефоне, и на планшете, и зайти на нужный сайт, чтобы переписаться, можно было через любой браузер. Это дало хорошие результаты - как раз заполнение анкеты на мобильном телефоне пользовалось наибольшей популярностью. Люди могли делать это даже в общественном транспорте. Этот опыт мы тоже хотим перенять. Как и дать людям возможность заполнять анкету в течение нескольких дней, если им трудно найти на это полчаса единовременно. Внести в нее изменения, если они ошиблись при заполнении.

Насколько я знаю, в Беларуси был создан специальный сайт для переписи. И людям нужно было на нем зарегистрироваться. В России специального сайта не будет?

Павел Малков: Нет. Мы для проведения переписи будем использовать портал Госуслуги.ру, где уже зарегистрировано более 60 миллионов россиян. Люди привыкли им пользоваться, и мы надеемся, у них не будет проблем с участием в переписи с его помощью.

Все-таки перепись - дело конфиденциальное. Но если я переписываюсь на своей страничке сайта госуслуг, значит, вы получаете обо мне полную информацию? Электронная перепись не будет конфиденциальной?

Павел Малков: Нам, потребителям "переписной" информации, будут выгружаться только обезличенные данные. Персональные данные в Росстате не появятся. И технология такова, что ваша заполненная анкета точно не будет храниться на сайте госуслуг. Максимум там будет храниться ваша недозаполненная анкета - до момента, как вы ее окончательно заполните. Гарантируем: "базы данных" переписанных людей не будет. И кстати, в Беларуси ее нет. И ни в какие фискальные органы данные о людях не попадут. Это основополагающий принцип проведения переписи в мире.

Вы говорили, что при проведении переписи будет использоваться работа с большими данными. Можно подробности?

Павел Малков: Мы планируем использовать административные данные разных ведомств - регистр населения, реестр жилых объектов, данные Федеральной налоговой службы, реестры ЗАГСов и другие. Это нужно для повышения качества данных. Сразу оговорюсь - все эти данные будут обезличенными. Собирал их и Белстат.

Кроме того, мы начинаем экспериментировать с так называемыми большими данными. В первую очередь - данными операторов мобильной связи. Здесь речь идет исключительно о деперсонифицированных данных, то есть не стоит опасаться и ожидать, что мобильные операторы передадут нам какую-то чувствительную информацию.

А что именно они передадут?

Павел Малков: Речь идет в первую очередь о геоданных, местах локации россиян. Это даст возможность посчитать, где и сколько находится человек. Здесь основа для статистики миграции, в том числе - маятниковой миграции. По нашему заказу операторы мобильной связи будут выгружать по определенному алгоритму сведения, где и сколько людей находится в определенный интервал времени либо в конкретное время.

Перепись же проходит не только в интернете. Переписчиков, которые ходят по квартирам, никто не отменял. В Беларуси они не шли к тем, кто переписался в Сети. А в России пойдут?

Павел Малков: В России еще идет дискуссия на этот счет. Обсуждается несколько сценариев. Первый - как в Беларуси. Второй вариант допускает, что к переписавшемуся онлайн человеку может прийти переписчик, респондент покажет ему идентификатор, и тогда опрашивать его не будут. Второй вариант нужен на случай, если человек живет не один. Например, сам он переписался через интернет, жену переписал, а скажем, тещу - нет. Переписчик сможет это выяснить и переписать "неучтенных" членов семьи.

И в России, и в Беларуси переписчики оснащаются планшетами. Бумажные переписные листы ушли в историю?

Павел Малков: Конечно, нет. Есть люди, которые по религиозным или иным соображениям не хотят переписываться онлайн или с помощью планшета, а признают только бумагу. Это их право. И для них в России будут традиционные бумажные переписные листы. Были они и у переписчиков в Беларуси.

К слову

В России участие в переписи - дело добровольное, в Беларуси - обязательное. Но штрафные санкции за отказ не предусмотрены. При этом в мире есть немало стран, где за нарушение закона о переписи людям приходится дорого платить.

Например, в США отказ предоставлять информацию наказывается штрафом 100 долларов, предоставление неверной информации - 500 долларов, предоставление сведений, призванных внести искажения в исчисление населения, - 1000 долларов или лишение свободы.

Также крупные штрафы предусмотрены в Великобритании - 1000 фунтов, Ирландии - 100 фунтов, Канаде - 500 канадских долларов или лишение свободы не более чем на три месяца, в Японии - 500 тысяч иен (около 5000 евро). Самые маленькие санкции в Индии - 1000 рупий (около 15 долларов), но здесь же и самое большое уголовное наказание - три года лишения свободы.

Результаты переписи нужны всем жителям страны. На их основании власти принимают решения, совершенствующие работу общественного транспорта, сфер образования, здравоохранения, коммунального хозяйства. Например, появляется возможность точнее просчитать, сколько поликлиник, школ и детсадов нужно будет построить в ближайшие годы и где именно.