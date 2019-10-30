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Рубрика: Спорт

Гол-красавец российского вундеркинда в НХЛ восхитил болельщиков

Текст: Максим Домчев
Два гола российского нападающего "Каролины" Андрея Свечникова принесли команде победу в матче против "Филадельфии" - 2:1. Первую шайбу россиянина в матче многие уже назвали лучшим голом сезона.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В регулярном чемпионате НХЛ "Каролина" переиграла "Филадельфию" со счетом 2:1. Героем встречи стал российский нападающий "Харрикейнз" Андрей Свечников, во втором матче подряд оформивший дубль.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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Два периода "Филадельфия" вела в счете, однако в середине третьего, находящийся за воротами "летчиков" Свечников, решился на нестандартный ход. Он сумел положить шайбу на крюк, после чего занес его за линию на уровне плеча вратаря. В Северной Америке уже успели назвать эту шайбу голом в стиле популярной за океаном игры лакросс.

"Я был за воротами и в какой-то момент понял, что можно попробовать сделать это, - сказал Свечников. - Этому маневру меня научил брат, а сегодня с утра я уже делал это. Отличный гол для меня.

В Сети этот гол вызвал бурю восторга. Ведь такие голы - большая редкость. Болельщики уже сейчас требуют признать этот гол лучшим в сезоне.

Через несколько минут Свечников оформил дубль.

"Когда вы забиваете много, у вас больше уверенности в своих силах, - сказал россиянин после матча. - Я забросил две шайбы в прошлом матче".

Спорт Хоккей Чемпионат НХЛ
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