Один из главных итогов экономического форума Россия - Африка заключается в недвусмысленно провозглашенном устами президента намерении нашей страны "вернуться" на этот континент. Вернуться после переосмысления опыта СССР, правопреемницей которого является Россия, четко обозначив свои интересы во взаимовыгодном сотрудничестве с африканскими странами.

Среди этих интересов - природные богатства Африки.

На сегодняшний день Африка это:

- 90 процентов всех мировых запасов платины;

- 80 процентов всех мировых запасов золота, алмазов и хрома;

- 61 процент мировых запасов марганца;

- 60 процентов всех мировых запасов кобальта.

Острейший интерес ведущих государств направлен на ресурсы, которые необходимы для развития отраслей XXI века: авиакосмической, телекоммуникационной, энергетики, военно-промышленного комплекса и других.

А это прежде всего редкие и рассеянные металлы.

Главная проблема здесь заключается в том, что "редкость" их обусловлена не малостью запасов - многих редких металлов на нашей планете гораздо больше, чем, допустим, серебра - а тем, что металлы эти не "позаботились" о создании собственных месторождений. Они идут "приложениями" в рудах более "массовых" металлов. Соответственно, добыча их крайне дорога.

Возможно, со временем положение дел изменится. Ведь всем прекрасно известный алюминий стоил во много раз дороже золота, пока не была разработана технология его извлечения, уронившая цену. Но это вопрос будущего. Пока же Африка фактический монополист на многие из этих металлов, поскольку именно в ее недрах лежат руды, содержащие искомые элементы в интересных мировому хай-теку количествах. Речь идет о таких важных составляющих, как палладий, осмий, рутений, родий, бериллий, ванадий, титан, тантал, цирконий, ниобий, галлий, иридий. Отнюдь не лишни, разумеется, и такие (хотя по их запасам Африка не лидер, но тем не менее), как хром, уран и другие.

Интересные факты

Чем Менделеев благодарен галлию

Галлий стал первым "физическим" подтверждением периодического закона Дмитрия Ивановича Менделеева. Он, как известно, не только систематизировал известные науке того времени элементы, но и позволял прогнозировать наличие элементов еще не открытых. Так, Менделеев предполагал, что в природе должен существовать элемент N 31, названный им "экаалюминием". В 1875 году этот элемент был открыт французским ученым Эмилем де Буабодраном и назван галлием - в честь Франции (Галлии).

Зависимость высокотехнологичных производств стран Европейского союза от импорта бериллия, кобальта, молибдена, ниобия, платины, ванадия и тантала составляет 100 процентов.