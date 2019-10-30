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Юрий Лоза предложил изменить название фильма "2012"

Новости
    30.10.2019, 19:50
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Советский, российский музыкант и аналитик Юрий Лоза в своем Facebook поделился рядом очередных наблюдений, на этот раз инспирированных вышедшим на экраны десять лет назад фильмом-катастрофой Роланда Эммериха "2012". Отметив неактуальность названия киноленты.

Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости
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"Что бы там ни говорили, а название фильма "2012" надо менять, ну, хотя бы на "2032". А всё потому, что в 2019-м он воспринимается не как фильм-катастрофа, а как неудачная шутка", - обращает внимание Юрий.

Пристально заметив, что "мы этот год благополучно миновали, несмотря на заверения ученых и раздувание щёк различными предсказателями".

Так что, продолжает Лоза, это "либо майя имели в виду совсем другие даты грядущих катаклизмов, либо ортодоксальные историки и археологи - просто шарлатаны и беллетристы, нагружающие древние каракули неким сакральным смыслом, которого там и в помине нет". Как нет, по наблюдению Юрия, и "никакого трагического парада планет и прочей космической мистики".

При этом певец уверен, что, вне всяких сомнений, когда-нибудь наше пребывание на Земле закончится, но не по предложенному археологам, майя и Эммерихом сценарию, не тогда "и совсем по другой причине".

Вот только знать об этом нам не дано, да и не нужно. Поскольку, считает Юрий, "так спокойнее".

В основу помянутого Лозой фильма заложена дата 21 декабря 2012 года, игравшая важную роль в календаре майя. И вылившаяся в поток эсхатологических заблуждений, согласно которым в указанный срок должна была случиться глобальная катастрофа, в корне трансформирующая существующий мир.

Ранее Юрий Эдуардович выказал свое недовольство по поводу насилия над российскими телеэкранами низкопробной американской кинофантастики

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