Израиль экстрадирует россиянина в США

Россиянин Алексей Бурков, подозреваемый Вашингтоном в киберпреступлениях, будет экстрадирован из США в Израиль. Об этом сообщили в министерстве юстиции Израиля, сославшись на решение, подписанное главой ведомства Амиром Оханой.

"Решение было принято после детальных консультаций с различными сторонами, с учетом политических и правовых факторов", - передает РИА Новости сообщение израильского минюста.

Там добавили, что это произошло после того, как районный суд и Верховный суд утвердили экстрадицию Буркова в США.

Россиянин был арестован в декабре 2015 года в аэропорту Тель-Авива по запросу Вашингтона. В США его подозревают в киберпреступлениях. Запрос на экстрадицию в израильский минюст направляли США и Россия.

"Защита будет опротестовывать решение министра юстиции в Высшем суде справедливости Израиля. Сегодняшнее решение министра неправильное", - цитирует ТАСС заявление адвоката россиянина Михаила Ирони.