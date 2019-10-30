Новости

Путин потребовал обнулить взаимные претензии по газу с Украиной 23:35
Израиль экстрадирует россиянина в США 23:21
МГД приняла в первом чтении проект бюджета Москвы 22:30
Астраханцы изъяли сайгаков из зоопарка Росгосцирка в питомник 21:51
Путин приветствовал решение Дании по "Северному потоку-2" 21:40
Путин не увидел в Зеленском националиста 21:37
Песков рассказал о следующей большой пресс-конференции Путина 21:26
В Турции обнаружена 7000-летняя цитадель 21:11
Госдеп США назвал маловероятным срыв проекта "Северный поток-2" из-за санкций 21:10
Албанию и Северную Македонию позвали в ЕАЭС 21:05
В Госдуме объяснили удаление российских аккаунтов в Facebook 21:01
ООН призвала Киев выплатить компенсации жертвам конфликта на Донбассе 20:50
В Петербурге пройдет фестиваль научно-популярных фильмов "Мир знаний" 20:50
Кроссовер из России доберется до Европы в 2021 году 20:18
Отца ученика, принесшего пистолет в московскую школу, лишили лицензии 20:05
Дубль Глушакова помог "Ахмату" разгромить "Луч" в Кубке России 19:50
Юрий Лоза предложил изменить название фильма "2012" 19:50
В Сочи мотоблогерша сняла ДТП со своим участием на видео 19:42
Почему в Минске не боятся массового оттока врачей за границу 19:28
Президент Чили объявил об отмене саммита АТЭС 19:20
СК завершил расследование изнасилований в челябинском детдоме 19:10
Алексей Гуськов прокомментировал скандал вокруг своей жены 19:10
В Москве задержан директор Физического института имени Лебедева 19:08
Пробки в Москве достигли 9 баллов 19:06
Центробанки Беларуси и России согласовали подходы по интеграции в финансовой сфере 19:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как "Царь-бомба" спасла мир от новой войны
Как "Царь-бомба" спасла мир от новой войны
Как доставка еды изменила облик наших городов
Как доставка еды изменила облик наших городов
Государство предложило льготы для добровольных отчислений на пенсию
Государство предложило льготы для добровольных отчислений на пенсию
30.10.2019 23:21
Рубрика: В мире

Израиль экстрадирует россиянина в США

Россиянин Алексей Бурков, подозреваемый Вашингтоном в киберпреступлениях, будет экстрадирован из США в Израиль. Об этом сообщили в министерстве юстиции Израиля, сославшись на решение, подписанное главой ведомства Амиром Оханой.

Фото: iStock
Экстрадированный в США россиянин признал вину в кибератаках

"Решение было принято после детальных консультаций с различными сторонами, с учетом политических и правовых факторов", - передает РИА Новости сообщение израильского минюста.

Там добавили, что это произошло после того, как районный суд и Верховный суд утвердили экстрадицию Буркова в США.

Россиянин был арестован в декабре 2015 года в аэропорту Тель-Авива по запросу Вашингтона. В США его подозревают в киберпреступлениях. Запрос на экстрадицию в израильский минюст направляли США и Россия.

"Защита будет опротестовывать решение министра юстиции в Высшем суде справедливости Израиля. Сегодняшнее решение министра неправильное", - цитирует ТАСС заявление адвоката россиянина Михаила Ирони.

В мире Ближний Восток Израиль
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Правительство утвердило предельный рост тарифов ЖКХ на 2020 год
"Газпром" надеется на плановое окончание работ по "Северному потоку-2"
Минфин назвал регионы, где введут налоговый режим для самозанятых
Обещающие компенсации за БАДы мошенники стали представляться следователями
За рекламу наркотиков в интернете предлагают сажать на 7 лет