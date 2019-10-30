Как молодой терапевт уехал работать в село и еще ни разу об этом не пожалел

Заведующий сельской амбулаторией, врач общей практики Виталий Киселевский в агрогородке Бенякони и его окрестностях - человек уважаемый. Переехав в 25 лет в деревню с женой и дочкой из Гродно, своими руками перестроил деревянную хатку родственников, ухаживает за садом и огородом, держит домашних животных и вообще считает, что, живя на земле, стыдно за овощами и мясом в магазин ходить.

Агрогородок Бенякони, где расположена амбулатория, находится на самом краю Беларуси, у литовской границы. Сюда молодой врач 10 лет назад приехал из областного центра вслед за супругой - ее распределили после медвуза в местную больницу. Поселились у пожилых родственников в их небольшом домике. Отопление - печное. Детские вещички приходилось стирать у колодца. О сантехнике тогда только мечтать можно было. Днем - работа, по вечерам - огород и живность. Со временем домик достался молодой семье в наследство. Виталий Чеславович и здесь нашел применение рукам: превратил старое здание в современный дом со всеми удобствами.

Доктор Киселевский в своем 15-километровом радиусе обслуживания побывал в доме у каждого жителя

- Я горжусь тем, что процентов на 95 все сделал сам. Это родовое гнездо родственников моей жены, которые сейчас живут чуть ли не по всему миру. Но часто приезжают сюда, на свою малую родину. Наш долг - поддерживать это место в порядке, беречь его. Считаю, что если живешь в деревне, то глупо сидеть сложа руки. Да, я работаю в амбулатории, я врач, но, приехав после работы домой, не ложусь на диван смотреть телевизор, а нахожу себе полезное дело.

Дел этих у моего собеседника хватает. В обработке - два гектара земли, требуют ухода несколько десятков овец, 9 свиней, козы, куры, индюки. Говорит, что такого солидного хозяйства даже деревенские родственники не держали. Заводить новых животных поначалу было интересно, а сейчас возня с ними здорово отвлекает от повседневной рутины и помогает расслабиться.

Вспоминая свой первый день в качестве сельского доктора, Виталий Чеславович шутит, что ему так и не удалось побыть юным и неопытным. Сотрудники сразу отнеслись к нему с уважением - молодому специалисту оставалось только влиться в сильную, профессиональную команду. Если возникали спорные вопросы, всегда была возможность попросить совета у коллег из райцентра. Но один случай из практики заведующий амбулаторией запомнит надолго:

- Года через четыре после того как я начал здесь работать, в амбулаторию по дороге на похороны заехал пенсионер, который почувствовал, что у него "что-то с сердцем". Сделали кардиограмму, обследовали - острого приступа не обнаружили. И хотя я настоятельно отговаривал от посещения траурного мероприятия, он все же поехал. Вскоре через "скорую" - звонок: стало плохо прямо на кладбище. Пришлось реанимировать человека на улице, без оборудования, подручных средств и нормальных условий. Сделал искусственное дыхание, непрямой массаж сердца. Спасли. В таких случаях нет времени кому-то звонить. Надо действовать. Четко, правильно, осознавая значение каждой секунды.

Виталий Киселевский уверен: основная разница между сельским и городским врачом состоит в том, что первый каждого жителя на своем участке знает лично. Несмотря на 15-километровый радиус обслуживания, врач побывал дома у каждого. Если не с врачебным визитом, то в составе смотровой комиссии, в которую он входит как депутат сельсовета и представитель районного здравоохранения. Вместе с ним людей во время таких обходов посещают сотрудники милиции, МЧС, социальных служб и сельской администрации. Поэтому о каждом своем потенциальном пациенте деревенский доктор знает чуть ли не всю подноготную...

И сельчане уважают своего доктора. За советом обращаются не только в служебном кабинете, но и в магазине, на улице, по телефону в нерабочее время.

Но не только уважение сельских жителей помогает Виталию. Врач уверен, что именно здесь созданы все условия для достойного воспитания детей:

- Моя дочь животных видит не только в зоопарке. Знает, как за ними ухаживать, какие у каждого особенности. Здесь хватает работы, чтобы ребенок не сидел за компьютером, а нашел себе интересное и полезное занятие в помощь родителям. Чувствуется поддержка государства. Автобус отвозит дочь в школу и привозит обратно. Питание для деревенских детей бесплатное. В школе много кружков, за посещение которых также не надо платить. Вырезают по дереву, клеят, танцуют... Недавно дочка захотела заняться музыкой - и пошла в музыкальную школу по классу скрипки. Педагоги тут, кстати, замечательные - с консерваторским образованием.

Уже провожая меня, заведующий амбулаторией не смог пройти мимо и не сказать несколько слов про свой служебный автомобиль, старенький "уазик"-"буханку". Этот невзрачный на вид микроавтобус спас немало человеческих жизней и ежедневно помогает сельским медикам нести непростую службу. Несмотря на древний возраст, автомобиль замечательно выглядит: аккуратно покрашен и вымыт. Берегут "ласточку". Виталий Киселевский признается: чтобы не гонять лишний раз технику, в амбулатории взяли за правило на все вызовы в Беняконях, не требующие срочной медицинской помощи, ходить пешком. А выезжать только в соседние деревни.