Как нам не удалось включить "Станцию Мини" от Яндекса

"Станция Мини" - "маленькая станция для большой радости" - написано на фирменном пакете Яндекса. Если вы ее уже приобрели, отстояв самую забавную очередь дня, или только планируете купить - вам, возможно, будут полезны наш опыт и наше видео.

Видео - о том, как нам не удалось запустить станцию. Если смотреть ролик не хочется - вот спойлер из нашего горького опыта.

1. "Станция Мини" очень чуствительна к качеству интернет-соединения. Неудачное место в квартире, плохой сигнал от роутера, перенос устройства с места на место или в другую комнату - слушайте голосовой сигнал: "Отсутствует интернет-соединение".

2. При первом запуске не торопитесь. Устройство не такое шустрое.

3. Если у вас не было подписки на Яндекс.Плюс и при запуске станции происходит непонятное (с вводом данных карты, подключением, подпиской), то советуем зайти в свой аккаунт с другого устройства - не с телефона - и подтвердить все данные там. В нашем случае затык был в этом, и все заработало.

4. При первом подключении активируется бесплатный промо-период. Если этого не произошло - пишите в техподдержку. Она отзывчивая.

5. !!! Про подписку на 6 месяцев! Эта ошибка напечатана на пробной партии станции. Возможно, потому всю партию раздали журналистам... По факту, у меня подписка активировалась на месяц. Как у всех обычных людей, включающих в первый раз промо-период. Месяц пока не закончился, поэтому не могу сказать, каковы реальные сроки бесплатного использования Плюса.

Напоследок, хоть вы и не просили, поделимся личным опытом использования "Станции Мини". Несмотря на то, что производитель уверяет, что она "как большая, только маленькая" - существенная разница заключается в том, что у мини нет HDMI и подключить ее по проводу к вашему огромному ТВ экрану не получится.

Управление жестами - прикольное, но довольно утомительное решение. Для того чтобы настроить громкость, надо быть виртуозом. Проще и быстрее использовать команду: "Алиса, громкость на 1 (2, 3 и так далее)".

Качество звука у "Станции Мини" достаточно сносное. Получше, чем у многих портативных колонок.

По запросу "Алиса, что ты умеешь?" колонка расскажет вам, что она умеет ставить музыку. Дальше этот диалог она продолжать не желает. Но мы-то знаем (прочитали в инструкции), что она умеет больше. Полный набор навыков Алисы хранится на сайте Яндекса. Кстати, кое-что из заявленного Алиса из министанции делать категорически не желает. Например не хочет заказывать такси, еду и прочие промтовары. Может, оно и правильно! А то несознательные граждане, получившие доступ к колонке, назаказывают, а владельцу с привязанной картой потом расплачиваться.

Если у вас дома есть элементы умного дома, то Алиса и "Станция Мини" с ними подружатся. Мы дремучие и не пробовали.

Резюме: колонка прикольная. Нравится детям, реагирует на любопытных котов, составит компанию одиноким людям. Основное ее предназначение - играть музыку, но и с кое-какими другими простыми вещами она тоже справляется. Конечно, мы уже ждем настоящего интеллекта от искусственного интеллекта, но на выходе пока имеем продвинутого бота. Возможно, проблема в том, что мы еще не очень готовы. Дети же осваивают её очень быстро, и если у вас в доме есть младшие школьники, следите за ними - с помошью говорящих гаджетов домашка по математике выполняется в разы быстрее.