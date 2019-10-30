Ликвидация "врагов Америки номер один", похоже, все чаще превращается в шоу, которое главы Белого дома используют для внутриполитического и предвыборного пиара, а также с тем, чтобы "попасть на страницы истории".

2019 год: Трамп и его советники в ситуационной комнате Белого дома во время рейда по ликвидации аль-Багдади. Фото: REUTERS

Так было в 2011 году, когда Барак Обама, имевший самый низкий за время своего президентства рейтинг, торжественно объявил о ликвидации "террориста номер один" Усамы бен Ладена. Операция была обставлена с большой помпой, позже о ней были написаны книги и десятки статей. Труп убитого террориста, видеозапись ликвидации и фотографии которого так никто и не увидел, "сбросили" в море, по сути, не предъявив каких-либо доказательств "успешной операции".

Америка внушаема. С бен Ладеном, которого в глазах простого американского избирателя не год и не два представляли "исчадием ада", было "покончено раз и навсегда". Обама, ставший "спасителем нации", резко набрал предвыборные висты и переизбрался президентом. Хотя многие задавались вопросом, а что мешало ликвидировать "прямую и явную угрозу" Америке раньше? Тем более что американским спецслужбам, если верить утечкам в западных СМИ, был хорошо известен район его укрытия.

История, как известно, развивается по спирали, поражая закономерностью событий. Спустя восемь лет о ликвидации новой "прямой и явной угрозы" Америке - главаря запрещенной в РФ террористической группировки ДАИШ Абу Бакра аль-Багдади - с не меньшей уверенностью и помпой заявил Дональд Трамп. Уничтожение террориста также случилось в "удобное время".

2011 год: Обама и его советники в ситуационной комнате Белого дома во время рейда по ликвидации бен Ладена. Фото: REUTERS

Дональд Трамп в тяжелейшем внутриполитическом положении. Его рейтинг снизился. Оппозиция грозит ему импичментом, что стало бы всего лишь четвертым таким случаем в истории США. А в следующем году первый срок Трампа подходит к концу, в ноябре 2020 году состоятся президентские выборы.

С учетом этого "устранение" террориста стало для Трампа удобным "пиар-поводом" напомнить американцам о его "сильном лидерстве". И опять никто не видел фото убитого террориста. И опять "труп выбросили в море". И снова общественности не предъявлено никаких доказательств проведенной операции.

Зато Трамп, который следил за операцией в режиме онлайн из ситуационной комнаты Белого дома, рассказывает о ней во всех деталях и красках. И теперь, демонстрируя фото раненой собаки, загнавшей "великого халифа" в тоннельный тупик, снимок, растрогавший сентиментальных американцев, Трамп сможет использовать в политических интересах смерть аль-Багдади столько, сколько он захочет, вплоть до дня голосования.

Однако правда, как справедливо отмечает британское издание "Индепендент", состоит в том, что ни Буш, ни Обама не уничтожили "гидру воинствующего исламистского террора и агрессии". И не сделает этого и сам Трамп. На месте одной террористической структуры неизбежно будут возникать новые, до тех пор пока западные политики не осознают тот факт, что с "гидрой" нельзя бороться, руководствуясь "предвыборными пиар-целями".