Правила

Как россиянину перевезти в поезде велосипед из Беларуси?

"Сам я россиянин, но сейчас работаю в Беларуси. Скоро домой. Белорусские коллеги подарили мне классный велосипед, но я не знаю, можно ли мне его везти поездом. Буду признателен, если подскажете, как осуществляется перевозка велосипедов в белорусских поездах? Спасибо. Максим П.".

В белорусских Правилах перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом установлены единые требования к перевозке ручной клади.

При перевозке велосипеда действуют обычные правила перевозки ручной клади. Главное - соблюдение габаритных норм, сумма трех измерений которых не должна превышать 200 сантиметров и весовых - не более 36 кг. Если габариты ручной клади, в том числе и велосипеда, превышают 200 см, то нужно приобрести еще один полный проездной билет.

Согласно правилам, перевозимые предметы должны размещаться в пассажирских вагонах на местах, предназначенных для размещения ручной клади, исходя из конструктивных особенностей вагона. Не допускается размещение ручной клади (велосипедов) в проходах между сиденьями, в коридорах и тамбурах. При оформлении дополнительно проездного документа в плацкартные, купейные, СВ разобранный и упакованный велосипед допускается размещать на выкупленном месте, при этом ручная кладь не должна создавать неудобства другим пассажирам.

Документы

Нужна ли россиянину доверенность на управление автомобилем в Беларуси?

"Собираемся с друзьями на автомобиле в Беларусь. Машина принадлежит маме, но я вписана в страховку. Нужна ли будет доверенность от мамы на автомобиль при въезде в страну? Хотелось бы также уточнить, могут ли в Беларуси у меня отобрать мои водительские права, если я нарушу Правила дорожного движения? Екатерина О.".

Оформлять доверенность от мамы не нужно. А вот страховку надо будет оформить, потому что российский полис ОСАГО в Беларуси не действует. Россиянину для временного въезда и путешествия по Беларуси на автомобиле необходимо приобрести полис обязательного страхования гражданской ответственности, так называемую "Зеленую карту".

Еще необходимо иметь свидетельство о регистрации транспортного средства и водительское удостоверение, соответствующие Конвенции о дорожном движении либо водительское удостоверение страны гражданства (подданства) с приложением официально заверенного перевода текста этого удостоверения на белорусский или русский язык. На автомобиле должны быть отличительный и регистрационный знаки государства, в котором зарегистрировано транспортное средство.

Россияне в Беларуси подлежат административной ответственности на общих основаниях. Если вы нарушите Правила дорожного движения, за которые предусматривается изъятие прав, то у вас права отберут. Кстати, права могут отобрать, например, за нарушение скоростного режима, зафиксированного специальными техническими средствами. Более того, в Беларуси за вождение в нетрезвом виде могут конфисковать автомобиль. Изъятие автомобиля производится уже после второго штрафа за вождение в состоянии алкогольного опьянения.