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30.10.2019 05:22
Рубрика: Общество

Взрыв мозга

Как справиться с осенней хандрой
Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Неделя № 245(8003)
Продажи антидепрессантов в аптеках выросли почти на 15 процентов (в рублях) по сравнению с прошлым годом. Народ активно покупает и рецептурные лекарства, назначаемые врачом, и общедоступные успокоительные "травки", и таблетки.
Так пациентка с биполярным расстройством изобразила, что она чувствует. Фото: Из личного архива Сергея Ветошкина Так пациентка с биполярным расстройством изобразила, что она чувствует. Фото: Из личного архива Сергея Ветошкина
Так пациентка с биполярным расстройством изобразила, что она чувствует. Фото: Из личного архива Сергея Ветошкина

"РГ - Неделя" разбиралась, почему мы склонны даже незначительное снижение настроения называть "депрессией" и чуть что - глотать капли и пилюли, в каких случаях и как обойтись без медикаментов и когда действительно стоит бежать к врачу.

С начала года и по сентябрь россияне приобрели 5,5 миллиона упаковок антидепрессантов на сумму 2,6 млрд рублей, сообщили "РГ - Неделе" в DSM-Group. Это рецептурные лекарства, которые назначает доктор. Что касается свободно продающихся успокоительных, на них потрачено почти 7 млрд рублей, куплено 123 млн упаковок. По-прежнему популярны у народа устаревшие, по мнению специалистов, корвалол и валосердин, а также настойки валерианы, пиона и пустырника.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Исследование: уменьшить симптомы депрессии можно за три недели

"Вообще-то "сезонный" рост продаж седативных средств осенью - дело обычное, - сказал "РГ - Неделе" врач-психиатр, заведующий медико-реабилитационным отделением психоневрологического диспансера Сергей Ветошкин. - Многие чувствуют в это время упадок сил, тревогу, снижение настроения и спешат выпить что-нибудь успокоительное. Но все-таки нужно отличать, где просто временная "хандра" (кстати, в ходу у психиатров такого термина нет), а где действительно признаки депрессии или биполярного расстройства. Справиться с этим сам человек вряд ли сможет, а потому стоит обратиться за помощью к врачу-психиатру".

На депрессию указывает триада симптомов: это не только стойкое снижение настроения, но также уменьшение двигательной активности и мыслительной деятельности. "Здоровому человеку трудно поверить, но когда наваливается депрессия, как говорят мои пациенты, трудно заставить себя не только работать, но даже просто встать с кровати, пойти умыться и почистить зубы, - говорит Ветошкин. - Еще один верный признак: при депрессии человек не может "взять себя в руки" - и от уговоров родных сделать такие попытки его самочувствие только ухудшается".

Если такое состояние продолжается более двух недель, если работоспособность не возвращается, тем более если начинают посещать мысли о бессмысленности жизни или нежелании жить, обязательно надо идти к психиатру. Тут важны внимание и помощь близких - они должны постараться убедить больного, что врач обязательно поможет. Он разберется, в чем причина заболевания и что именно происходит: депрессия это, биполярное аффективное расстройство или что-то еще.

В более легких состояниях можно попытаться помочь себе самостоятельно. Причем даже без приема медикаментов.

Конкретно

К снижению настроения приводит дефицит солнечного света из-за уменьшения продолжительности светлого времени суток и пасмурной погоды, поэтому первое средство - обеспечьте яркий свет дома вечером. Приглушить освещение нужно за час-два до сна.

Постарайтесь высыпаться, для этого обеспечьте ритм сна и бодрствования; помогает соблюдение режима - ложиться и вставать в одно и то же время. Спать надо 7-8 часов.

Фото: iStock
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Хорошо помогает увеличение физической активности: фитнес, бассейн, пробежки и прогулки на свежем воздухе. Движения должны быть ритмичные, например, если любите танцевать - это просто здорово. Также выручает медитация, умение расслабиться и просто спокойно глубоко подышать.

Правильное питание также важно. Не стоит усугублять состояние жесткими ограничениями и диетами, но и переедать и "заедать" стресс, налегая на сладости, тоже нельзя.

Важно также знать: "успокаивающее" действие алкоголя и табака - это миф. Сразу, закурив или выпив, вы, может, и почувствуете некоторое облегчение. Но потом маятник качнется в противоположную сторону, станет только хуже.

А вот смехотерапия показана. Можно смотреть комедии, читать что-то веселое, общаться с позитивными друзьями. Но это работает, только если нет депрессии. В противном случае состояние может усугубиться.

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