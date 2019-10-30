Как теневая занятость "съедает" пенсию

"Серая" и "черная" зарплаты стали основными врагами страховой пенсии, и перевод людей в "белую" занятость - одно из основных направлений работы и для правительства, и для профсоюзов. Об этом сказал глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов на заседании генерального совета Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).

Ежегодно ПФР отказывает в среднем трем процентам обратившихся в фонд за страховой пенсией в ее назначении. Это связано с тем, что у людей не хватает пенсионных баллов или страхового стажа. И как раз главная причина такого "дефицита" оснований для назначения пенсий чаще всего и заключается в том, что люди длительное время получали зарплату "в конверте", и работодатель не делал за них отчисления в Пенсионный фонд. В итоге людям назначается социальная пенсия, которая обычно ниже страховой, да и платить ее начинают на пять лет позже.

Девять миллионов "теневых" работников были легализованы в России менее чем за пять лет

"В следующем году надо сосредоточить усилия на решении этой проблемы, и мы готовы взаимодействовать по этому направлению с профсоюзами", - сказал Дроздов.

Для этого уже созданы региональные комиссии по борьбе с нелегальной занятостью, куда входят представители Пенсионного фонда, профсоюзов, инспекций по труду и других органов власти. Как уточнили "РГ" в Роструде, который координирует деятельность этих комиссий и ведет мониторинг ситуации, с 2015 года, когда эта работа была начата, по настоящий день легализовано уже 9 миллионов работников. Причем члены комиссии следят, чтобы работодатели, у которых работники ранее трудились неформально, не только заключали с людьми официальные трудовые договоры, но и делали за них отчисления в социальные фонды.

Также Дроздов призвал профсоюзы помочь Пенсионному фонду наладить взаимодействие с работодателями.

"ПФР заключил 1,2 миллиона соглашений с предприятиями, в рамках которых они заранее передают в фонд документы, необходимые для начисления работникам страховой пенсии, если приближается их пенсионный возраст", - рассказал Дроздов. Это позволяет меньше "гонять" людей за справками при назначении им пенсии. Однако всего в России более четырех миллионов юридических лиц, не считая индивидуальных предпринимателей. "Надо убеждать их заключать с нами соглашения, чтобы людям было легче оформлять пенсии", - сказал Дроздов.

Он также попросил помочь в ведении разъяснительной работы - кому положена досрочная пенсия, какие льготы сохраняются у людей в границах "старого" пенсионного возраста. "Несмотря на то что вся информация есть у нас на сайте, мы получаем огромное количество вопросов", - сказал он.

Кроме того, глава ПФР напомнил, что согласно проекту бюджета ПФР, одобренного в первом чтении Госдумой, за ближайшие три года страховые пенсии в России вырастут на 18 процентов. И это значительно выше целевой инфляции (4 процента ежегодно).

По словам министра экономического развития Максима Орешкина, годовая инфляция в России замедлится ниже трех процентов уже в январе 2020 года и может оказаться ниже этого уровня и по итогам всего 2020 года. По итогам текущего года она ожидается на уровне 3,2-3,7 процента. Пенсии будут расти быстрее инфляции как минимум до 2024 года, пообещал Дроздов.