Как вылезти из долговой ямы

45-летняя Ирина из Екатеринбурга, менеджер отдела продаж строительной компании, уже не помнит, сколько у нее кредитов. Она в них запуталась.

Сначала был один - потребительский. Ирина долго думала - брать его или не брать, но деньги нужны были на лечение и она решилась. А дальше "понеслось". Кредитные карты - в одном, другом, третьем банке. За счет одного кредита она гасила другой и так далее. Теперь она должна банкам почти миллион рублей. Экономит на всем и, самое обидное, уже не помнит, на что потратила заемные деньги. Ситуация Ирины, конечно, из ряда вон выходящая, но очень у многих россиян в кошельке есть кредитные карты, а в серванте лежат даже не прочитанные кредитные договоры.

Результаты совместного исследования Всемирного банка и Роспотребнадзора показали: около 60% российских заемщиков испытывают трудности с погашением кредитов. Если количество кредитов "зашкаливает", то надо думать о том, как выбраться из этой "долговой ловушки". Брать новый заем - это последнее, что нужно делать. Ежемесячные платежи и основной долг вырастут. Ни в коем случае нельзя связываться с фирмами, "помогающими не возвращать кредит". Это мошенники. Реально существуют две возможности снизить свою долговую нагрузку:

1. Реструктурировать долг, то есть попросить банк изменить условия по кредиту: списать начисленные проценты, снизить ежемесячный платеж или процентную ставку. Условия у всех банков разные. Правда, реструктуризация не всегда бывает выгодна: банк может сохранить процентную ставку, а срок кредита увеличить, и если заемщик согласится на такие условия, он может переплатить, хотя ежемесячные отчисления снизятся.

2. Рефинансировать долг. Более выгодным кредитом закрыть старый долг и выплачивать банку меньше. Со временем ставки по кредитам меняются. Иногда они становятся ниже. Допустим, семья взяла 10-летний ипотечный кредит по ставке 15%. Через 5 лет заемщик обнаруживает, что процентные ставки снизились и сейчас такой же кредит можно взять по ставке 11%. Он обращается в "свой" или "чужой" банк для перекредитования на более "интересных" условиях.

Если же договориться с банком не удается, денег нет и не предвидится, последний выход - объявить себя банкротом. Однако ЦБ предупреждает: "Банкротство ухудшает кредитную историю: вам непросто будет получить кредит в будущем. Вашим имуществом и деньгами будут распоряжаться другие. Вы сможете тратить не более 50 тысяч рублей ежемесячно, если суд не одобрит большую сумму".

Компетентно

Банк - не Дед Мороз

Наталья Андриевская, эксперт проекта Минфина России по повышению финансовой грамотности:

- Прежде чем брать кредит, оцените, насколько это вам необходимо и не попадете ли вы в долговую яму. Очень важно помнить, что банк - не Дед Мороз. Слушая заманчивую рекламу о том, как легко и просто получить в банке один, три или даже пять миллионов рублей и осуществить заветную мечту о покупке дорогого автомобиля, шикарной шубы или поездке на отдых, надо бы знать основные три принципа кредита: возвратность, платность и срочность. Пять миллионов можно легко взять, но нужно будет вернуть. За пользование этими деньгами вы будете обязаны заплатить в виде процентов по кредиту, и все это вы должны успеть сделать в строго определенный срок.