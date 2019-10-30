Калашников: Соотечественники смогут сохранять гражданство страны проживания

В Госдуме ожидают внесения правительственного законопроекта, который позволит соотечественникам из всех стран мира сохранять свое гражданство при получении российского. Об этом сообщил в среду глава комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников в ходе выступления на всемирной конференции соотечественников, которая проходит в Москве 30-31 октября.

"Мне соотечественники давно поставили такую задачу", - отметил он и привел в пример беседы с русскими женщинами, которые выросли в Аргентине и Бразилии и никогда не бывали на исторической родине. "Они сказали: "Леонид, сделайте что-нибудь, чтобы мы, принимая российское гражданство, не отказывались от гражданства страны, где мы сейчас живем. Это очень большая проблема, потому что мы не можем отказаться от той страны, которая нам все дала", - рассказал Калашников.

Это предложение, по словам депутата, было высказано законодателями на встрече с президентом России Владимиром Путиным. "И президент поддержал наше обращение. И я вам могу сказать, что в ближайшее время, а точнее - до декабря - обещало нам правительство внести этот законопроект, который позволяет не отказываться от гражданства любых граждан из любых стран", - сообщил глава комитета ГД.

Напомним, в апреле этого года президент РФ Владимир Путин встретился с Советом законодателей, который возглавляют спикер Совфеда Валентина Матвиенко и председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Отвечая на вопрос Леонида Калашникова об упрощении процедуры получения гражданства для соотечественников, глава государства отметил: "Я сторонник того, чтобы максимально упрощать эти процедуры, но мы не можем не относиться с должным вниманием к требованиям безопасности, к другим вопросам. Это и по моральным соображениям, и по политическим, и даже экономическим целесообразно сделать, но аккуратно".