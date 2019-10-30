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30.10.2019 13:15
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Китай улучшает бизнес-среду для иностранных инвесторов

В Китае выпустят руководство по более эффективному использованию иностранных инвестиций, в котором особое внимание будет уделено теме обеспечения национального режима в отношении предприятий с иностранным капиталом. Об этом со ссылкой на пресс-конференцию Госсовета КНР сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

В руководстве, которое было одобрено на заседании Госсовета КНР, проведенном 16 октября, предусматриваются 20 политических установок по четырем аспектам формирования "более справедливой, прозрачной и предсказуемой" бизнес-среды для предприятий с участием иностранного капитала. "Из руководства следует, что для начала нужно расширить открытость страны, - отметил заместитель министра коммерции и заместитель представителя Китая на международных торговых переговорах Ван Шоувэнь. - Китай продолжит сокращать отрицательный список для доступа иностранных инвестиций в национальные и пилотные зоны свободной торговли, а также полностью устранит соответствующие ограничения, которых нет в отрицательном списке. Вместе с этим, Китай намерен ускорить открытость финансового рынка и оптимизировать стратегии регулирования иностранных инвестиций в автомобильном секторе".

По его словам, в документе содержится другой важный аспект - углубление реформ в целях наращивания инвестиций. Китай приложит усилия для сокращения издержек трансграничного использования капитала, предоставления более удобных условий для трудоустройства иностранцев в Китае, а также оптимизации процедуры утверждения по использованию земельных участков под проекты с иностранным капиталом.

Касаясь защиты законных прав и интересов иностранных инвесторов, Китай намерен в полной мере осуществлять закон об иностранных инвестициях, создавать и совершенствовать учреждения для приема соответствующих жалоб. В стране также будут работать над созданием стандартной системы регулирующих мер, сделают формулировки в нормативных документах более понятными.

"Страна будет в полной мере гарантировать право на судебную защиту в области интеллектуальной собственности, совершенствовать законодательные механизмы в этой сфере, поддерживать как отечественные, так и иностранные предприятия в их справедливом участии в работе по стандартизации, а также обеспечивать их равноправное участие в государственных закупках", - подчеркнул глава департамента по вопросам защиты прав интеллектуальной собственности при Государственном управлении по делам интеллектуальной собственности КНР Чжан Чжичэн.

Китай прилагает последовательные усилия по оптимизации своей деловой среды и привлечению инвесторов со всего мира. Согласно новейшему докладу Всемирного банка, Китай поднялся с 46-го на 31-е место по показателям благоприятных условий для предпринимательской деятельности.

С января по сентябрь этого года в Китае объем реализованных иностранных инвестиций составил 100,8 миллиарда долларов, увеличившись на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Комментируя ситуацию, Ван Шоувэнь отметил: "Огромный китайский рынок, стабильные и прозрачные законы и постановления, а также прекрасная инфраструктура - все это очень привлекает инвесторов. Поэтому мы полны уверенности в привлечении иностранного капитала".

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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