Конгресс США "поздравил" Турцию признанием геноцида армян

Пока в Турции 29 октября отмечали главный национальный праздник - День основания республики - американские законодатели по-своему "поздравили" Анкару, приняв сразу два решения откровенно антитурецкой направленности.

Первый законодательный акт призывает Белый дом ввести новые экономические санкции против турецких компаний и граждан за вторжение в Сирию и покупку российских ЗРК С-400. Второе решение, о формальном признании и осуждении геноцида армян Османской империей в начале XX века, стало очередным вопиющим примером того, как американские политики легкомысленно жонглируют собственными оценками истории в угоду сиюминутным интересам.

Во вторник палата представителей конгресса США 405 голосами "за" и 11 "против" признала геноцидом массовую гибель армянского населения в 1915-1923 годах. Именно это болезненное для Анкары событие, а не очередные рестрикции против турецкого финансового и военных секторов, имеет весьма знаковый характер. Ведь все предыдущие попытки провести законодательную инициативу о геноциде армян через Капитолийский холм неизменно заканчивались "пшиком", поскольку такой шаг неизбежно обозлил бы Турцию, а альянс с ней, закрепленный узами НАТО, был важен для американских политиков. Так было при администрациях Билла Клинтона в 2000 году, Джорджа Буша-младшего в 2007 и Барака Обамы в 2010. Причем, в последнем случае резолюцию о геноциде армян принял комитет по иностранным делам палаты представителей, но на рассмотрение всего Конгресса США она так и не прошла. Дело в том, что Обама вопреки своим же предвыборным обещаниям отказался поддержать эту инициативу и фактически ее "зарубил", продемонстрировав свою полную непоследовательность.

Действующий президент США Дональд Трамп до сих пор подчеркнуто избегает произносить слово "геноцид" применительно к событиям в Османской империи начала XX века, опасаясь еще больше испортить отношения с Анкарой. Подчеркнуто неуважительный по отношению к Турции выпад конгрессменов, сделанный в момент очень и очень неважного состояния американо-турецких отношений, рискует стать еще одним гвоздем в быстро сколачиваемый гроб военно-политического сотрудничества двух союзников по НАТО.

Американские конгрессмены вдруг радикально поменяли свои взгляды на события столетней давности. Не потому, что появились какие-то новые исторические исследования или факты, а только потому, что в Конгрессе США сейчас сильно недовольны Анкарой, в том числе из-за ее решения купить российские ЗРК С-400.

Близкий к американским политикоформирующим кругам собеседник "РГ" отметил, что решение Конгресса США о признании геноцида армян является наглядным отражением все более враждебного отношения в Вашингтоне к самостоятельному и неконтролируемому внешнеполитическому курсу президента Турции Тайипа Эрдогана. По его словам, сыграл и фактор объединения антитурецких усилий влиятельных этнических диаспор в столице США.

Все это доказывает, что истинная причина политических плясок и зигзагов, как на Капитолии, так и в Белом доме вокруг вопроса, давно решенного более чем тридцатью странами, включая Россию, это для Вашингтона соображения внешней, а зачастую и внутриполитической конъюнктуры. Именно под нее, а также с тем, чтобы не допустить ущерба интересам своей национальной безопасности на берегах Потомака, легко манипулируют удобным моментом для официального озвучивания оценки тех или иных исторических событий.

Показательно, что одним из первых на произошедшем попиарился бывший вице-президент в администрации Обамы и главный кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден. "Признанием геноцида мы чтим память его жертв и говорим: никогда больше", - оперативно отписался Байден в своем Twitter. Где, спрашивается, были эти слова, когда Обама на глазах Байдена решил не ссориться с Анкарой.

"Вашингтон эксплуатировал и использовал в качестве оружия резолюции об армянском геноциде для того, чтобы выжать уступки из Анкары по разным фронтам", - пишет газета The Washington Post. Впрочем, никаких уступок от Турции на Капитолийском холме, похоже, так и не дождутся. Еще в 2010 году Анкара предельно жестко обозначила свою реакцию на подобные политические игрища конгрессменов - тогда турецкий посол в США был в срочном порядке отозван домой "для консультаций".

В этой связи все более "подвешенным" представляется статус американской военной базы в турецком Инджерлике.