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30.10.2019 23:08
Рубрика: Власть

Косачев: К кандидату в послы США Салливану много вопросов и одно пожелание

Текст: Константин Косачев (председатель Комитета Совета Федерации по международным делам)
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Сегодня на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США заслушивали кандидата на должность посла США в Москве Джона Салливана. Впечатления, честно говоря, противоречивые. Даже с учетом той обстановки неомаккартизма, царящей в Вашингтоне и непосредственно на Капитолии, с учетом которой нужно понимать, что кандидат вынужден произносить некие ритуальные фразы про борьбу с "российским вмешательством в американские выборы" и прочую актуальную американскую мифологию по России.

Поэтому будем снисходительны, как были снисходительны в своё время в странах Запада к нашим дипломатам, которым на партийных форумах приходилось клясться в верности партии и в нетерпимости к врагам социализма и т.п.

Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС
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Но даже с поправкой на это вопросов к кандидату пока много. В частности, потенциальный посол заявил о необходимости принципиального взаимодействия с Россией, что "как никогда важно" для национальных интересов США. Это обусловлено статусом России как ядерной сверхдержавы и постоянного члена Совета Безопасности ООН, что "обязывает взаимодействовать по целому ряду вопросов, связанных с глобальной стабильностью и безопасностью". Такой подход, безусловно, обнадеживает, поскольку полностью отражает и нашу позицию: мы не согласны по многим пунктам, но работать надо. Осталось вспомнить, по чьей именно инициативе было свернуто сотрудничество по большинству направлений.

Однако далее Салливан назвал в качестве приоритетов Вашингтона задачу помешать достроить "Северный поток - 2". Что называется - приехали. Представьте, что будущий посол России в США сказал бы, что собирается развивать связи с Америкой, и в качестве приоритета назвал бы блокирование важного экономического проекта США, например, с Южной Америкой, - какой была бы реакция в Вашингтоне?

Дальше ещё веселее. Кандидат в послы завил, что Россия, мол, рассматривает США как своего врага" и сама при этом "становится противником" Америки. И это, дескать, непрекращающаяся кампания российского правительства.

Опять предложил бы господину Салливану скрупулезно ознакомиться с фактами: сколько антироссийских актов и резолюций было принято США, и сколько антиамериканских - Россией? Сколько антиамериканских высказываний (в инициативном порядке, а не как комментарий к очередным санкциям и иным недружественным действиям США) допустили российские политики, и сколько антироссийских - американские? Ну и, наконец, количество негативных, нейтральных и позитивных статей в СМИ. Благо на то у нас есть уже статистика, подготовленная МИА "Россия сегодня": за последние 9 месяцев из 12,5 тысяч текстов в американских СМИ по России более 90% были негативной направленности, 9% - нейтральной и лишь 0,2% - позитивной.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Думаю, по сравнению с тем, что творится в Вашингтоне, наш антиамериканизм весьма и весьма скромный и сугубо реактивный. И если проявятся первые просветы в нынешнем мраке американской политики в отношении нашей страны, у нас все только обрадуются. А у возможного посла Салливана будет реальный шанс попытаться изменить ситуацию. Но начинать лучше с тех, кто инициировал двусторонние проблемы. И это отнюдь не Москва.

Могу лишь пожелать результата господину Салливану (если его кандидатуру одобрят) в его нелегкой миссии по улучшению наших связей, если он всерьёз на это нацелен. В этом он найдёт союзников практически во всех эшелонах российской власти. В отличие от эшелонов американской.

Источник - персональная страница Константина Косачева в Facebook.

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