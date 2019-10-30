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30.10.2019 16:03
Рубрика: Спорт

Ковалев намерен огорчить всех недоброжелателей в поединке с Альваресом

Текст: Максим Домчев

Чемпион WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев рассказал, что намерен огорчить многих людей своей победой над Саулем Альваресом 2 ноября.

Поединок между российским чемпионом и мексиканцем, который считается одним из сильнейших боксеров вне зависимости от весовой категории, пройдет в Лас-Вегасе.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Ковалев заявил, что тот факт, что многие недоброжелатели отдают предпочтение мексиканцу, является для него дополнительной мотивацией.

"Я хочу огорчить многих, это мотивирует меня, - приводит слова Ковалева РИА Новости. - Я уважаю этот шаг Альвареса и риск, на который он идет. Но он ничего не теряет, сменив весовую категорию, он просто пробует. Для меня же это свой вес, я в нем с самого первого боя".

По признанию Ковалева, он находится в хорошей физической форме и готов боксировать все 12 раундов.

"Я здесь ради своей славы, своей истории. Моя новая команда - Бадди Макгирт и Тедди Крус - помогла мне вернуть веру в себя. И с этой командой я способен на большее. Вы могли видеть мой последний бой и небольшие изменения в моей технике, тактике и стиле. Я готов боксировать 12 раундов", - сказал россиянин.

Ковалев рассказал, что у него нет цели нокаутировать соперника во что бы то ни стало. Боксер уверен, что главное - выполнять инструкции тренера и тогда победа придет.

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