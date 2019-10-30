Ксения Собчак представила новое шоу о семье Яны Рудковской

В мае было объявлено о том, что Ксения Собчак в придачу ко всем своим многочисленным обязанностям займет место генерального продюсера телеканала "Супер". Собчак далеко не единственный генеральный продюсер на этой "кнопке", но проявлять свой талант в этом качестве она начала именно сейчас.

В последнее время у российской телеаудитории резко возрос интерес к реалити. Что на это повлияло, привычка смотреть разные шоу от "За стеклом" до "Дома -2" или все растущая популярность Instagram, где обитают российские звезды, сразу сказать сложно. В последнее время в жанре реалити преуспевали ТНТ, "Пятница!", "Ю", но вот за ними потянулись и другие. И пошли все они именно по пути Instagram, то есть стали делать такие шоу на основе реальной жизни звезд.

Вот уже запускается проект о семье Ивана Охлобыстина под слоганом "Семья - это святое", что в случае с главным персонажем, оставившим ради публичной карьеры церковный сан, звучит весьма и весьма двусмысленно. Реалити с народной героиней Ольгой Бузовой и Тимуром Батрутдиновым также сильный телевизионный ход.

Но и Ксения Собчак показала, что не лыком шита, и на ее предложение о создании реалити способны откликнуться друзья и подруги. Так произошло и с Яной Рудковской, которая впустила камеры в свой дом и в свою жизнь. Расчет был точен. У Яны как у продюсера в работе девять проектов - от ледовых шоу до раскрутки конкретных звезд, и такое реалити может послужить прекрасным пиаром каждому. А то дом большой, семья - тоже, и все это хозяйство нужно как-то содержать. Таким образом интересы канала в лице Собчак и продюсера Рудковской совпали. Однако уже из первой серии реалити, которую показали представителям СМИ, стало понятно, что не вся семья в составе известного мужа фигуриста Евгения Плющенко и троих сыновей разделяет материнские заботы. Например, сниматься в реалити мужчинам как-то несподручно и не нравится. При этом хорошо жить привыкли уже все.

Пожалуй, реалити "Яна Супер", которое появится в эфире канала уже 9 ноября, более всего интересно с психологической точки зрения. И наиболее важным является признание Рудковской журналистам, что в итоге пристальное внимание камер помогло ей решить семейные проблемы. Эфир вместо психотерапевта? Наши звезды хорошо освоили этот жанр. Сколько российский зритель уже выдержал откровенностей, исповедей и прочих "секретов на миллион". Однако со времен появления в телевизионном пространстве нашей страны телесериала "Богатые тоже плачут" аудитория показала, что очень любит именно этот жанр. Смотреть и жалеть.

Не этим ли объяснить в отдельных случаях и популярность Instagram в России. Как тут не вспомнить страницу Ирины Шейк в тот момент, когда Брэдли Купер ушел от нее к Леди Гаге? Российские "комментаторы" показали, что равных им в сетевом пространстве мира просто нет. В аккаунте Шейк в Instagram 12,8 миллиона подписчиков, у Рудковской - 2,4 млн, но после телешоу их число, по нашим прогнозам, резко возрастет. Вопрос: кому выгоднее такое реалити, героине или каналу, относится к гениям продюсирования. То, что второй интерес по поводу этого шоу связан с финансовыми вопросами, к гадалке не ходи.

В чем суть проекта

На протяжении нескольких месяцев камеры телеканала "Супер" будут следовать за Яной и членами ее семьи везде: на светских раутах и домашних обедах, на бизнес-встречах и в путешествиях, в кабинетах врачей и кулуарах шоу-бизнеса.

Прямая речь

Ксения Собчак, генеральный продюсер канала "Супер":

"Мы разрабатывали формат несколько месяцев, чтобы на выходе получить оригинальный продукт, включив в него лучшее, что предлагает современная индустрия реалити. Шоу расскажет про жизнь самой известной и обсуждаемой светской персоны нашей страны, вокруг которой уже многие годы не стихают разговоры и слухи. Я уверена, многие подробности жизни Яны Рудковской, Евгения Плющенко, их близких друзей и коллег станут для зрителей большим сюрпризом. Потому что за закрытыми дверьми ее особняка идет совсем другая жизнь".

Яна Рудковская, продюсер:

"Этот проект - большой эксперимент и для меня, и для канала. В реалити я хочу показать свою жизнь изнутри, без купюр, такой, как она есть на самом деле. Я знаю, что у телеканала "Супер" преимущественно женская аудитория и истории, которые происходят со мной или участницей которых я непосредственно становлюсь, будут интересны и близки многим женщинам. Ведь помимо прочего мы поднимем разные темы, которые волнуют и касаются многих, в том числе и меня. Это темы воспитания детей, отношений между супругами, в том числе и бывшими. Затронем и такую, на мой взгляд, острую тему, как эйджизм, которая в России почему-то совсем не освещается, как будто такой проблемы не существует. Но это не так, проблема есть во всем мире, где эйджизм приравнивается к расизму и является одной из важных общественных повесток. У нас же в 44 года женщина перестает считаться женщиной и становится бабкой, старухой. Если тебе за 40, ты не имеешь права носить мини, фотографироваться в купальнике, не можешь иметь детей и так далее. Я и многие мои знакомые селебрити сталкиваются с этим постоянно".