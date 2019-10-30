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30.10.2019 18:38
Рубрика: Экономика

"Подружка" становится звездой

Косметические сети готовятся к объединению
Текст: Екатерина Шохина
Российская газета - Федеральный выпуск № 246(8004)
Косметический ретейлер "Л Этуаль" (в переводе с французского языка - "звезда") решил обзавестись более молодой "Подружкой". Ходатайство о покупке сети компания "Алькор и Ко", управляющая брендом "Л Этуаль", подала в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства. В ноябре будет принято решение по сделке.

По мнению экспертов, если ее одобрят, выиграют обе стороны. "Л Этуаль" поделится своим мировым именем с "Подружкой", которая, хоть и растет с 2005 года, все еще довольно мала. У сети всего около 230 магазинов, сосредоточенных в основном в столичном регионе. Лишь недавно открылись торговые точки в Санкт-Петербурге, Рязани и Ярославле - явно недостаточно для того, чтобы претендовать на звание сети федерального масштаба.

Торговые сети, продающие косметику, парфюмерию и бытовую химию, сейчас активно развиваются

Формат дрогери - магазины, где помимо косметики и парфюмерии продается бытовая химия, хозяйственные и медицинские товары - сейчас агрессивно растет. По данным M.A. Research, к началу 2019 года в России работало 276 сетей этого сегмента. За три года общее количество магазинов этого формата увеличилось более чем в два раза. В тройке лидеров "Магнит Косметик" (5187 магазинов), "Улыбка радуги" (799) и "Рубль Бум" (605).

"Л Этуаль", долгое время бывшая лидером российской рынка косметики и парфюмерии, сейчас имеет около 900 магазинов в 200 городах. "Подружка" же, несмотря на целый ряд преимуществ, а у компании хорошая динамика сопоставимых продаж, высокая рентабельность, отсутствие долгов и хорошо представлен дрогери-формат, все же заметно уступала многим конкурентам", - говорит аналитик ГК "Финам" Алексей Коренев.

Фото: iStock
К Новому году в магазины может хлынуть поддельная икра

По подсчетам гендиректора информационно-аналитического агентства INFOLine Михаила Бурмистрова, сумма сделки может составить 5,5 миллиарда рублей. После объединения двух сетей суммарная выручка может увеличиться примерно на 20%, прогнозирует Алексей Коренев.

По данным INFOLine, в прошлом году розничная сеть "Магнит Косметик" обогнала по выручке (91,6 миллиарда рублей) многолетнего лидера отрасли - "Л Этуаль" (82,5 миллиарда). До этого 15 лет последняя обходила всех своих конкурентов. По оборотам "Подружка", конечно, не может сравниться с лидерами рынка, но по темпам роста она их обгоняет. Так, если выручка "Л Этуаль" за 2018 год выросла всего на 3%, а "Рив Гоша" - на 1%, то продажи "Подружки" скакнули на целых 19,2% - до 15 миллиардов рублей. Даже "Магнит Косметик" оказался позади с ростом оборота на 16%. Коренев отмечает, что претендентов на "Подружку" было немало, но предложение "Л Этуаля" оказалось самым заманчивым.

Средний чек в таких магазинах составляет 250-500 рублей, средний трафик за день - 250-450 человек. Ассортимент дрогери насчитывает от 9 тысяч до 15 тысяч наименований, по данным "Дрогери Союз". "Рынок пока только формируется, и тут есть, где развернуться", - считает гендиректор Reed Exhibitions в России (организатор бьюти-выставки Intercharm) Анна Дычева-Смирнова. По ее мнению, в ближайшее время кардинальных изменений в работе магазинов обеих сетей ждать не стоит, каждая будет работать в своей нише. "Однако ассортимент может стать шире, а цены привлекательнее. Ведь у сети с таким количеством торговых точек появятся дополнительные механизмы по привлечению брендов", - считает она.

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