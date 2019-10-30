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30.10.2019 22:15
Рубрика: Власть

Энергия Дуная

Лидеры России и Венгрии обсудили поставки газа, Украину и Сирию
Текст: Кира Латухина (Будапешт)
Российская газета - Столичный выпуск № 246(8004)
Президент России посетил Венгрию по приглашению премьер-министра республики. Виктор Орбан заявил о готовности присоединиться к "Турецкому потоку" - чем раньше, тем лучше. Процесс может стартовать в начале следующего года. Речь шла и об Украине, и Владимир Путин рассказал о том, что Москва ждет от следующей встречи "нормандской четверки", и заверил, что не считает Владимира Зеленского националистом.

Переговоры прошли в Кармелитском подворье - рядом со дворцом графов Шандор. С января 2019 года это новая рабочая резиденция премьер-министра Венгрии. Лидеры и делегации (с российской стороны глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков) разместились за круглым столом с печеньем и конфетами.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
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В венгерской столице шел проливной дождь. Тем не менее Владимир Путин был в хорошем настроении. "Я всегда, когда приезжаю в Будапешт, всегда любуюсь этим городом. В любую погоду красиво", - заметил он. Орбан не спорил: Будапешт - красивый город.

На повестке были двусторонние отношения, международные и региональные вопросы. Товарооборот в прошлом году вырос почти на 30 процентов - до 7 млрд долларов, но в январе - июле снизился на 7 процентов и составил 3,6 млрд долларов. Объем прямых инвестиций из Венгрии в российскую экономику - больше миллиарда евро. "Впервые после введения санкций в 2018 году товарооборот возрос", - с радостью отметил Орбан.

Важная часть переговоров - энергетика. По словам Путина, эта тема "на первом месте". Венгрия потребляет российский газ - в прошлом году было поставлено 7,4 млрд кубометров, и столько же - уже за январь - август этого года. Будапешт заинтересован в сотрудничестве в сфере использования российских углеводородов и поиска альтернативных путей их доставки - с учетом так и не случившегося строительства "Южного потока" и возобновления работы над "Турецким потоком".

На вопрос о присоединении Венгрии к "Турецкому потоку" Путин сказал, что Москва будет это только приветствовать. По венгерской территории этот проект проляжет всего на 15 км, переговоры могли бы стартовать в начале года, не исключил он. "Мы не хотим зависеть от транзитных стран, и если из России газ поступает только через Украину, это неприемлемо", - заявил Орбан. "Чем раньше мы присоединимся к "Турецкому потоку", тем лучше", - подчеркнул он.

Будапешт заинтересован в скорейшем присоединении к газопроводу "Турецкий поток", работы могут начаться со следующего года

Комментируя на пресс-конференции переговоры по транзиту и поставкам газа на Украину, Путин предложил уйти от "абсурда", обнулить претензии в судах, спокойно договориться и напомнил о выгодах для Киева. Российский лидер также приветствовал новость о том, что датские власти наконец выдали разрешение на работы в своей исключительной зоне по "Северному потоку-2", назвав Данию "ответственным участником международных отношений".

В среду в Будапеште в присутствии лидеров было подписано соглашение, которое позволит увеличить экспорт нефти по трубопроводу "Дружба" к 2025 году. Идет работа по АЭС "Пакш". Согласно договоренностям, "Росатом" займется увеличением мощности электростанции, включая сооружение и ввод двух новых энергоблоков.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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"Венгрия находится в треугольнике Москва, Берлин и Стамбул", - констатировал Орбан. И поменять "номер дома" нельзя. Венгрия - член НАТО, там и останется, но это не исключает сотрудничества с Россией на политическом уровне, заверил он. При этом Будапешт заинтересован в улучшении отношений альянса с Москвой. Ведь Венгрия всегда проигрывает, когда отношения между восточной и западной Европой плохие, сказал венгерский премьер.

Одна из тем - урегулирование кризиса на Украине. "Безусловно, есть темы, которые одинаково вызывали и по-прежнему вызывают обеспокоенность и у венгров, и у нас. Это тема меньшинств в сопредельных районах", - сказал перед визитом журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Венгрия не раз заявляла о неприятии процессов на Украине. "Поэтому нельзя исключать, что как-то это будет затрагиваться", - пояснял он. "Венгерские меньшинства живут в незаконной дискриминации", - заявил вчера журналистам Орбан, призвав не смешивать венгерско-российские и венгерско-украинские отношения. "Мы боремся за свои национальные интересы", - пояснил он, выразив надежду на позитивный диалог с Киевом в будущем.

Путин сказал журналистам, что украинский лидер Владимир Зеленский не похож на националиста, но вопрос в том, доведет ли до конца то, что сам сказал публично, - разведение сторон на линии соприкосновения в двух населенных пунктах, что тянется годами. "Мы всегда готовы к проведению любых встреч, в том числе в "нормандском формате", лишь бы они не были пустыми разговорами, а вели к результату", - также заверил он.

Еще обсуждалась ситуация в Сирии. В Женеве как раз началось первое заседание Конституционного комитета. Это важно и для Венгрии, из-за мигрантов, и для Европы в целом, пояснил Путин.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
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После переговоров состоялись подписание документов и пресс-конференция. Всего было подписано восемь соглашений в самых разных сферах - здравоохранении (в том числе меморандум о сотрудничестве в области онкологии), соцобеспечении (при начислении пенсий будет учитываться весь стаж на территории двух государств), физкультуры и спорта (меморандум о сотрудничестве), железнодорожного транспорта, страхования, регионального сотрудничества, а также о продолжении сотрудничества в области поставок и транспортировки нефти.

Затем президент России и премьер-министр Венгрии встретились с главами христианских церквей Ближнего Востока - по инициативе Орбана. "Для нас неприемлемы факты преследования представителей любых конфессий за их религиозные убеждения", - объяснил журналистам российский лидер. "Ближний Восток - колыбель христианства, а христиане Ближнего Востока сейчас находятся в бедственном положении... Россия делает все, чтобы поддержать их... причем в тесном контакте с властями этих стран", - сказал он, приведя в пример Сирию. Речь не идет о соглашениях, нужно просто помочь сохраниться, восстановить святыни и приходы, сказал Путин. Наш первый король говорил, что Венгрия останется "на ногах", если сохранит христианство, сказал, в свою очередь, Орбан.

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