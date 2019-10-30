Положение усугубляется плачевным состоянием экономики страны. Госдолг составляет более 150 процентов ВВП, что является одним из самых высоких показателей в мире, экономика стагнирует, а из-за протестов фактически не работают банки, а глава ЦБ Ливана ожидает "экономического коллапса", если люди не прекратят манифестации. В стране дефицит валюты, что очень болезненно, так как многие расчеты проходят в долларах.
Поводов для протеста в Ливане нашлось несколько. В конце апреля появились первые признаки недовольства - люди выходили на мирные демонстрации из-за сокращений зарплат и социальных выплат госслужащим и отставным военным. А триггером протестов стали решения кабмина ввести налог в размере 6 долларов в месяц на разговоры через мессенджеры по типу WhatsApp и порядка 1,3 доллара на пачку импортных сигарет (0,5 доллара на табак ливанского производства). И хотя уже через день после начала манифестаций налог на мессенджеры отменили, это не спасло ситуацию.
Главная опасность - не сами протесты, Ливану не привыкать к массовым демонстрациям и отсутствию правительства. Но эта страна постоянно находится фактически на грани столкновений между различными религиозными и социальными группами, и никто не может с уверенностью сказать, закончится ли нынешний кризис мирно, или перерастет в гражданскую войну.
Руслан Мамедов, программный координатор Российского совета по международным делам (РСМД) прокомментировал "РГ" ситуацию в Ливане:
"Эскалации вплоть до военного противостояния быть, в принципе, не должно. Скорее всего протестующие будут добиваться смены правящей элиты. Нельзя исключать, что уже есть договоренность о персоне нового премьер-министра. Если это так и все согласовано с движением "Хезболлах", самой влиятельной силой в Ливане, то радикальных изменений быть не должно, а многие лидеры различных политических и религиозных движений сохранят свои позиции. Но это только в том случае, если разные силы смогут прийти к единому мнению. Иначе возникает опасность нестабильности, усугубляемая экономическим кризисом.
Сегодня многие политологи продвигают теорию, что беспорядки в Ираке и Ливане инспирированы США, которые, утратив влияние в Сирии, хотят расшатать ситуацию в этих странах, входящих в орбиту Ирана, чтобы таким образом ослабить позиции Тегерана на Ближнем Востоке в так называемом "шиитском полумесяце". Однако вряд ли стоит полагать, что именно политика Вашингтона является одной из главных причина нынешних беспорядков в Ираке и Ливане. Есть масса других причин, и в первую очередь - плохая экономическая ситуация в этих странах и недовольство неэффективной политикой нынешних властей".