На улицах ливанских городов 30 октября был праздник - под давлением массовых протестов, продолжавшихся почти две недели, ушел в отставку премьер-министр страны Саад Харири. Недовольные, а на улицы в Ливане вышли десятки тысяч человек, расценивают это как свою победу, но не намерены прекращать протесты. Теперь у них есть следующая цель - избавиться от нынешней политической элиты и создать новый закон о выборах. Сейчас в Ливане более или менее мирно сосуществуют мусульмане-шииты во главе с проиранским движением "Хезболлах" (наиболее мощная сила в стране), мусульмане-сунниты, христиане и друзы, а также масса более мелких групп, включая сирийцев и палестинцев. После этого протестующие хотят выбрать новое правительство на основе консенсуса среди всего населения.

Положение усугубляется плачевным состоянием экономики страны. Госдолг составляет более 150 процентов ВВП, что является одним из самых высоких показателей в мире, экономика стагнирует, а из-за протестов фактически не работают банки, а глава ЦБ Ливана ожидает "экономического коллапса", если люди не прекратят манифестации. В стране дефицит валюты, что очень болезненно, так как многие расчеты проходят в долларах.

Поводов для протеста в Ливане нашлось несколько. В конце апреля появились первые признаки недовольства - люди выходили на мирные демонстрации из-за сокращений зарплат и социальных выплат госслужащим и отставным военным. А триггером протестов стали решения кабмина ввести налог в размере 6 долларов в месяц на разговоры через мессенджеры по типу WhatsApp и порядка 1,3 доллара на пачку импортных сигарет (0,5 доллара на табак ливанского производства). И хотя уже через день после начала манифестаций налог на мессенджеры отменили, это не спасло ситуацию.

Главная опасность - не сами протесты, Ливану не привыкать к массовым демонстрациям и отсутствию правительства. Но эта страна постоянно находится фактически на грани столкновений между различными религиозными и социальными группами, и никто не может с уверенностью сказать, закончится ли нынешний кризис мирно, или перерастет в гражданскую войну.

Руслан Мамедов, программный координатор Российского совета по международным делам (РСМД) прокомментировал "РГ" ситуацию в Ливане:

"Эскалации вплоть до военного противостояния быть, в принципе, не должно. Скорее всего протестующие будут добиваться смены правящей элиты. Нельзя исключать, что уже есть договоренность о персоне нового премьер-министра. Если это так и все согласовано с движением "Хезболлах", самой влиятельной силой в Ливане, то радикальных изменений быть не должно, а многие лидеры различных политических и религиозных движений сохранят свои позиции. Но это только в том случае, если разные силы смогут прийти к единому мнению. Иначе возникает опасность нестабильности, усугубляемая экономическим кризисом.

Ливан постоянно находится на грани столкновения разных религиозных групп

Сегодня многие политологи продвигают теорию, что беспорядки в Ираке и Ливане инспирированы США, которые, утратив влияние в Сирии, хотят расшатать ситуацию в этих странах, входящих в орбиту Ирана, чтобы таким образом ослабить позиции Тегерана на Ближнем Востоке в так называемом "шиитском полумесяце". Однако вряд ли стоит полагать, что именно политика Вашингтона является одной из главных причина нынешних беспорядков в Ираке и Ливане. Есть масса других причин, и в первую очередь - плохая экономическая ситуация в этих странах и недовольство неэффективной политикой нынешних властей".