Новости

Кроссовер из России доберется до Европы в 2021 году 20:18
Отца ученика, принесшего пистолет в московскую школу, лишили лицензии 20:05
Дубль Глушакова помог "Ахмату" разгромить "Луч" в Кубке России 19:50
Юрий Лоза предложил изменить название фильма "2012" 19:50
В Сочи мотоблогерша сняла ДТП со своим участием на видео 19:42
Почему в Минске не боятся массового оттока врачей за границу 19:28
Президент Чили объявил об отмене саммита АТЭС 19:20
СК завершил расследование изнасилований в челябинском детдоме 19:10
Алексей Гуськов прокомментировал скандал вокруг своей жены 19:10
В Москве задержан директор Физического института имени Лебедева 19:08
Пробки в Москве достигли 9 баллов 19:06
Центробанки Беларуси и России согласовали подходы по интеграции в финансовой сфере 19:00
Телеканал "МИР" вернет шоу "Слабое звено" и запустит свои сериалы 18:58
На экс-мэра Красноперекопска завели уголовное дело 18:57
Убитый главарь ИГИЛ аль-Багдади выдавал себя за торговца тканями 18:55
Рэйчел Вайс сыграет главную роль в фильме об Элизабет Тейлор 18:45
В театре прокомментировали инцидент с актрисой Лидией Вележевой 18:41
Ксения Собчак представила новое шоу о семье Яны Рудковской 18:27
В Госдуме оценили решение Дании по прокладке "Северного потока-2" 18:25
В Подмосковье в ДТП погибли пять человек 18:23
Незарегистрированное в РФ лекарство стали бесплатно выдавать в Подмосковье 18:15
В Онежском озере утонул рыбак, еще двое пропали 18:14
На выезде из Лефортовского тоннеля в Москве потушили автомобиль 18:13
Будапешт наложил вето на декларацию НАТО по Украине 18:09
В Твери полиция задержала водителя маршрутки, сбежавшего после ДТП 18:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как "Царь-бомба" спасла мир от новой войны
Как "Царь-бомба" спасла мир от новой войны
Как доставка еды изменила облик наших городов
Как доставка еды изменила облик наших городов
Государство предложило льготы для добровольных отчислений на пенсию
Государство предложило льготы для добровольных отчислений на пенсию
30.10.2019 20:03
Рубрика: В мире

Шум на улице

Отставка премьера порадовала, но не успокоила ливанцев
Текст: Константин Волков
Российская газета - Федеральный выпуск № 246(8004)
На улицах ливанских городов 30 октября был праздник - под давлением массовых протестов, продолжавшихся почти две недели, ушел в отставку премьер-министр страны Саад Харири. Недовольные, а на улицы в Ливане вышли десятки тысяч человек, расценивают это как свою победу, но не намерены прекращать протесты. Теперь у них есть следующая цель - избавиться от нынешней политической элиты и создать новый закон о выборах. Сейчас в Ливане более или менее мирно сосуществуют мусульмане-шииты во главе с проиранским движением "Хезболлах" (наиболее мощная сила в стране), мусульмане-сунниты, христиане и друзы, а также масса более мелких групп, включая сирийцев и палестинцев. После этого протестующие хотят выбрать новое правительство на основе консенсуса среди всего населения.

Положение усугубляется плачевным состоянием экономики страны. Госдолг составляет более 150 процентов ВВП, что является одним из самых высоких показателей в мире, экономика стагнирует, а из-за протестов фактически не работают банки, а глава ЦБ Ливана ожидает "экономического коллапса", если люди не прекратят манифестации. В стране дефицит валюты, что очень болезненно, так как многие расчеты проходят в долларах.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Косачев: Отставка Харири может стать шагом к разрешению кризиса в Ливане

Поводов для протеста в Ливане нашлось несколько. В конце апреля появились первые признаки недовольства - люди выходили на мирные демонстрации из-за сокращений зарплат и социальных выплат госслужащим и отставным военным. А триггером протестов стали решения кабмина ввести налог в размере 6 долларов в месяц на разговоры через мессенджеры по типу WhatsApp и порядка 1,3 доллара на пачку импортных сигарет (0,5 доллара на табак ливанского производства). И хотя уже через день после начала манифестаций налог на мессенджеры отменили, это не спасло ситуацию.

Главная опасность - не сами протесты, Ливану не привыкать к массовым демонстрациям и отсутствию правительства. Но эта страна постоянно находится фактически на грани столкновений между различными религиозными и социальными группами, и никто не может с уверенностью сказать, закончится ли нынешний кризис мирно, или перерастет в гражданскую войну.

Руслан Мамедов, программный координатор Российского совета по международным делам (РСМД) прокомментировал "РГ" ситуацию в Ливане:

"Эскалации вплоть до военного противостояния быть, в принципе, не должно. Скорее всего протестующие будут добиваться смены правящей элиты. Нельзя исключать, что уже есть договоренность о персоне нового премьер-министра. Если это так и все согласовано с движением "Хезболлах", самой влиятельной силой в Ливане, то радикальных изменений быть не должно, а многие лидеры различных политических и религиозных движений сохранят свои позиции. Но это только в том случае, если разные силы смогут прийти к единому мнению. Иначе возникает опасность нестабильности, усугубляемая экономическим кризисом.

Ливан постоянно находится на грани столкновения разных религиозных групп

Сегодня многие политологи продвигают теорию, что беспорядки в Ираке и Ливане инспирированы США, которые, утратив влияние в Сирии, хотят расшатать ситуацию в этих странах, входящих в орбиту Ирана, чтобы таким образом ослабить позиции Тегерана на Ближнем Востоке в так называемом "шиитском полумесяце". Однако вряд ли стоит полагать, что именно политика Вашингтона является одной из главных причина нынешних беспорядков в Ираке и Ливане. Есть масса других причин, и в первую очередь - плохая экономическая ситуация в этих странах и недовольство неэффективной политикой нынешних властей".

В мире Ближний Восток Ливан
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Правительство утвердило предельный рост тарифов ЖКХ на 2020 год
В Госдуме оценили решение Дании по прокладке "Северного потока-2"
Минфин назвал регионы, где введут налоговый режим для самозанятых
Обещающие компенсации за БАДы мошенники стали представляться следователями
За рекламу наркотиков в интернете предлагают сажать на 7 лет