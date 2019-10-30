Лукашенко анонсировал предстоящие визиты в Европу и на Ближний Восток

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время беседы с белорусскими журналистами анонсировал предстоящие визиты в Австрию, Латвию и на Ближний Восток, сообщает пресс-служба белорусского лидера. Дело президента - "прорубить окно", - пояснил он, отметив, что, если глава государства "приехал в Китай, Индию, на Ближний Восток, в Россию, сейчас в Австрию, потом в Латвию, это значит, что он должен дорогу проложить. А следом должны пойти те, кто должен продавать свою продукцию" или ее покупать.

При этом он с горечью признал, что "порой прорубишь окно, проложишь дорогу, а начальники не стремятся туда идти". Поэтому, уточнил он, приходится еще раз туда ехать договариваться, торговать за других.

Что касается стран Ближнего Востока, то, по словам белорусского руководителя, он там не единожды бывал и пояснил, что в выстраивании отношений с этим регионом есть свои особенности. Например, там предпочитают работать не по государственной линии, а через членов семьи, хоть в Беларуси это и не принято. "Поэтому у меня старший сын в роли помощника постоянно курирует эти сферы. И они на это идут", - рассказал Лукашенко. Он подчеркнул, что особенно хорошие отношения удалось выстроить с ОАЭ, напомнив, что недавно Минск с визитом посещал наследный принц Абу-Даби. "Мы с ним о многом договорились", - сообщил глава государства, рассказав, в частности, о предложении руководства ОАЭ инвестировать в сельское хозяйство Беларуси и организовать закупки ее продукции.

"Они готовы инвестировать, расширять свое присутствие. Надо это закреплять", - считает президент, дав понять при этом, что предстоящая поездка на Ближний Восток станет для него и возможностью на несколько дней отойти от повседневной жизни. "Хотя бы три дня мне заодно там ноги обмакнуть в этот залив", - пошутил Лукашенко и признался, что давно "хотелось бы побывать в отпуске. Но это уже потом, в иной жизни", - заметил президент. А по возвращении из этой поездки, по его словам, уже намечен определенный план работы.

Кстати, репортеров интересовал вопрос и о проходящей в республике переписи населения. Президент подчеркнул, что она крайне необходима, в том числе и для планирования следующей пятилетки. "Мы должны знать, сколько у нас населения, какова структура, качественный состав населения. Для того, чтобы дальше работать, выстраивать политику", - уточнил он.

Задали репортеры вопрос и предстоящем ноябрьском празднике - 7 ноября, который традиционно отмечается в республике. Белорусский лидер убежден, что, сохранив его, страна продолжила традицию делать так называемые подарки власти народу. "Мы подвели под него соответствующую идеологию: будем заканчивать стройки, уборку урожая, подводить итоги и подарки людям делать", - констатировал президент.

А отвечая на вопрос, какого бы подарка он желал для себя, Лукашенко признался, что во время сегодняшнего посещения центра онкологии и медицинской радиологии подумал о том, как был бы рад, если бы врачам удалось найти способ излечения всех от рака. "Нам бы победить эту болезнь, человечество бы вздохнуло глубже и полной грудью. Вот это был бы подарок!" - резюмировал глава Беларуси.