Лукашенко принял участие в открытии пансионата в центре онкологии и радиологии

Вопросы развития национального здравоохранения, отмечают белорусские эксперты, постоянно входят в список социальных приоритетов руководства страны. Об этом, в частности, свидетельствует и сооружение в Республиканском научно-практическом центре онкологии и медицинской радиологии нового пансионата. В церемонии его открытия 30 октября принял участие Александр Лукашенко, передает пресс-служба президента Беларуси.

Основанное почти 60 лет назад, это профильное учреждение здравоохранения, считается самым крупным лечебно-диагностическим и научно-образовательным центром. Здесь оказывается медицинская помощь пациентам из всех шести регионов РБ.

Всего в новом пансионате 118 одноместных и двухместных номеров. Первый этаж здания планируется предоставить пациентам, в том числе людям с ограниченными возможностями, второй - их родственникам, третий - слушателям. Кроме того, в пансионате смогут проживать иностранные врачи-онкологи, приезжающие на обучение в образовательный центр при РНПЦ.

Планируется, сообщают местные источники, что с ноября в центре начнет функционировать и лечебно-диагностическое отделение с палатами повышенной комфортности. В десяти палатах смогут разместиться не только пациенты, но и сопровождающие их родственники.

Осматривая онкологический центр, Лукашенко, прежде всего, поставил задачу обеспечить врачей современным медицинским оборудованием. "И не дай бог, в следующем году где-то будет простаивать какая-то дорогостоящая техника", - предупредил руководителей Лукашенко. Он подверг критике и бюрократические проволочки, которые до сих пор не ликвидированы в центре. По его словам, на днях в РНПЦ побывали сотрудники госконтроля. В беседе с врачами и пациентами они вскрыли серьезные недостатки. Возмутился президент и месячными очередями на проведение операций и поручил разобраться в этом вопросе. "Разве это порядок, что по два-три месяца люди стоят в очереди?" - спросил он.

Как заверил министр здравоохранения Владимир Караник, в Беларуси количество врачей увеличивается, поэтому потребность отечественной системы здравоохранения в специалистах будет закрыта в ближайшие годы. Он напомнил и о программе повышения зарплат для медработников. "Не богатые, но и не бедствуем. Мы, конечно, будем придерживаться этой линии, и к 2025 году у нас будет двойная зарплата у врачей", - пояснил президент.

Доложили Лукашенко и о развитии в стране системы здравоохранения в целом, а также о состоянии и перспективах развития РНПЦ онкологии. По словам министра, в стране удалось снизить показатели смертности, что свидетельствует об эффективности работы системы здравоохранения. В то же время власти беспокоит снижение рождаемости, причинами которого, по их мнению, стали демографический кризис и изменения в менталитете: женщины стали позже рожать.

Президент поинтересовался, дают ли принятые меры по поддержке многодетных семей качественный эффект. "Мы боимся спугнуть эту тенденцию, но она положительная. Число многодетных увеличивается, и достаточно существенно", - ответил Караник.

Глава государства также обратил внимание на необходимость снижения детской смертности и заботы о здоровье матерей. "Смерть матери - чрезвычайное обстоятельство. Этого в нашей стране быть не должно", - резюмировал он.