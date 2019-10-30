"Макбет" в Вене стал ответом на скандал вокруг Пласидо Доминго

Происходящая на этой неделе триумфальная серия представлений оперы Верди "Макбет" в Венской государственной опере с Пласидо Доминго в главной партии стала своеобразным ответом австрийской столицы на истерию вокруг личности певца в США.

В Штатах после большей частью анонимных обвинений в СМИ со стороны двух десятков женщин в неподобающем сексуальном поведении 15-30 лет назад все ангажементы исполнителя были отменены, и он был вынужден уйти с поста директора Оперного театра Лос-Анджелеса, который фактически создал.

Но в Европе - и Москва с концертом Доминго в Крокус Сити Холле 17 октября здесь не исключение - все не так. Договоренности, которые в оперном мире достигаются обычно за три-четыре года, выполняются, певец выходит на сцену, поет так, как немыслимо петь в 78 лет, и пользуется горячим приемом публики, часть которого вполне можно отнести на счет личной поддержки музыканта в непростое для него время. Так было в августе на Зальцбургском фестивале, где после концертного исполнения оперы Верди "Луиза Миллер" Доминго засыпали цветами (в отличие от России это чрезвычайная редкость в Европе). И так происходит в эти дни в Вене, где на "Макбет" с Доминго (именно в этой партии он не смог выйти на сцену Метрополитен-опера 24 сентября) выстраивается длиннющая, огибающая театр очередь на стоячие места, сидячие билеты перепродаются втридорога, публика устраивает артистам почти двадцатиминутную овацию стоя, а десятки желающих потом почти час дожидаются его выхода из театра, чтобы взять автограф.

В пятницу, 1 ноября, Венская государственная опера будет передавать последний из трех спектаклей "Макбет" в своей платной трансляции в интернете, которая будет доступна подписчикам на протяжении 72 часов - то есть посмотреть ее можно в удобное время и даже не раз. И прекрасно, что этот спектакль будет благодаря съемке зафиксирован для истории, потому что присутствие на нем дает яркое ощущение: ты присутствуешь при большом событии в истории оперы.

И дело не только в том, как поет сам Доминго. Харизма этого артиста такова, что его партнеры по сцене начинают рядом с ним петь лучше, на пределе своих возможностей или даже превосходя самих себя. Автор этих строк отметил это однажды несколько лет назад на "Травиате", где Доминго пел Жермона. Спектакль в Вене начинался как обычный хороший спектакль, но, когда на сцене появился Жермон-Доминго, все изменилось: все стали ярче, выразительнее и вокально совершеннее.

Так же было и в минувший понедельник на "Макбете", где главный герой на сцене с первых тактов оперы. Хор ведьм, открывающий представление и бывший самым проблематичным элементом в целом весьма успешной премьеры этой постановки немецкого режиссера Кристиана Рэта и британского сценографа Гарри Макканна в 2015 году, на сей раз был исполнен, как и другие хоры в этой едва ли на самой "хоровой" опере Верди, на высшем уровне, возможном этому венскому коллективу. Солистка Мариинского театра петербурженка Татьяна Сержан, одна из признанных мировых исполнителиц партии Леди Макбет, тоже пела выразительнее, чем на премьере. И даже показавшиеся у нее проблемы с верхними нотами компенсировались богатством и мощью среднего и нижнего регистров, убедительным рисунком роли дамы, вся женская страсть которой направлена на власть и кровь. Солист Венской оперы Райан Спидо Грин, обычно занятый во второстепенных партиях, оказался отличным Банко. А молодой китайский тенор Цзиньсюй Сяхоу (Jinxu Xiahou), также солист Венской оперы, показал просто звездное звучание в арии Макдаффа.

Часть лавров по праву принадлежит итальянскому дирижеру Джампаоло Бизанти, которому удался часто страдающий в Вене баланс оркестра, хора и солистов.

Около десяти лет назад Доминго умно перешел на партии баритона, что стало залогом его уникального сценического долголетия. Но окраска его голоса осталась высокая, как у тенора. Вот и в этом спектакле Доминго был баритоном с теноровым звучанием, а Сержан - драматическим сопрано с низкой окраской, почти меццо-сопрано, и вместе они держали публику и несли весь спектакль через абстрактно осовремененное действие венского "Макбета", в котором "хунта" в военных формах и пиджаки "чиновников", ставшие общим местом современной оперной режиссуры, вписаны благодаря лаконичной сценографии и видеографии в выразительный и ясный рисунок спектакля. И если характер личности Леди Макбет в исполнении Сержан вполне однозначен, то ее муж в исполнении Доминго колеблющийся, печальный, сокрушающийся персонаж, ставший если и не жертвой обстоятельств, то не нашедший в себе сил пойти против них, и финальная ария была тому особенно ярким свидетельством.

В ближайшие месяцы 78-летнего артиста ожидают концерты в Гамбурге, Милане, Кельне и Кракове, спектакли в Валенсии, Берлине и Мадриде. А в июне маэстро снова будут ждать в Вене - он будет петь в "Набукко", дирижировать "Травиатой" и прощальным концертом директора Венской оперы Доминика Мейера, в котором будут участвовать молодые солисты Венской оперы, выпестованные переходящим в "Ла Скала" Мейером. Многие из этих молодых талантов, как и многие уже состоявшиеся звезды сегодняшней мировой оперы от Хосе Куры, Роландо Вилазона и Сони Йончевой до россиян Дмитрия Корчака, Ирины Лунгу, Аиды Гарифуллиной и Ольги Перетятько, - лауреаты созданного и возглавляемого Доминго вокального конкурса "Опералия", одного из главных "трамплинов" в современном оперном мире. Так что остаться не у дел Доминго пока не грозит. Как написал об этом критик австрийской газеты Wiener Zeitung, "остались еще для мировой звезды местечки, например в Европе, здесь обвинения в адрес певца хотя и бросили некоторую тень, но не заслонили свет рампы".