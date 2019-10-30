Матвиенко: Финансирование фонда защиты прав соотечественников увеличено

Совет Федерации и МИД РФ добились увеличения финансирования фонда, который занимается защитой прав соотечественников за рубежом. Об этом сообщила в среду спикер Совфеда Валентина Матвиенко в ходе выступления на всемирной конференции российских соотечественников.

Таким образом была реализована инициатива, высказанная на пленарном заседании V Международного Ливадийского форума в июне этого года.

"На форуме наши соотечественники поставили вопрос о необходимости увеличения финансовых ресурсов для правовой защиты наших соотечественников за рубежом, в том числе людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Совет Федерации вместе с Министерством иностранных дел РФ вышел на правительство", - рассказала Валентина Матвиенко. "Правительство поддержало нашу идею, существенно увеличено финансирование фонда, который занимается защитой прав соотечественников", - сообщила она.

По словам главы Совфеда, сенаторы и дальше будут "делать все, чтобы довести объемы финансирования до необходимого уровня".