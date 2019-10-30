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30.10.2019 11:24
Рубрика: Власть

Матвиенко: Иностранные студенты смогут подрабатывать в России

Текст: Галина Мисливская

Совет Федерации подготовил законопроект, который разрешит иностранным студентам в России подрабатывать во время учебы. Об этом сообщила в среду спикер Совфеда Валентина Матвиенко в ходе выступления на всемирной конференции российских соотечественников, которая проходит в Москве 30-31 октября.

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Эта законодательная инициатива стала одним из итогов работы V Международного Ливадийского форума. "Один из вопросов, который поднимался на форуме, - создание более свободных и благоприятных условий для иностранных студентов, обучающихся в России, для их работы, для трудоустройства", - напомнила Матвиенко.

"Советом Федерации подготовлен такой проект закона, он прошел согласование. Мы надеемся, что на этой сессии мы сможем его принять, и тем самым все зарубежные студенты, обучающиеся в высшей школе, смогут параллельно в случае желания подрабатывать, как это делали мы все, как это делают российские студенты", - сказала Матвиенко.

Фото: Сергей Михеев
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"Это будет хорошая поддержка, и я считаю, что это повысит привлекательность российского образования. Мы эту тему обязательно доведем до окончательного решения", - добавила спикер.

V Международный Ливадийский форум прошел в Крыму в июне 2019 года. Вопрос о праве иностранных студентов на работу в России поднял председатель национального болгарского движения "Русофилы" Николай Малинов. Он рассказал, что Болгария каждый год отправляет в РФ порядка 300 студентов, но половина из них возвращается после первых лет обучения, так как не имеет возможности подрабатывать в отличие от российских студентов.

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