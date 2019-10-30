Матвиенко предложила создать международную организацию русскоязычных женщин

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что у русскоязычных женщин, проживающих за рубежом, должна быть своя международная организация. Такое мнение она высказала в среду в ходе выступления на всемирной конференции соотечественников, которая проходит в Москве 30-31 октября.

Она отметила, что женщины составляют большинство в российской диаспоре за рубежом и зачастую "являются ее ядром, настоящей объединяющей силой русскоязычных общин". "Достаточно сказать, что около семидесяти процентов координационных советов в странах проживания наших соотечественников возглавляются именно женщинами", - привела пример председатель СФ.

"Мы считаем, что настало время придать импульс международному движению соотечественниц. Русские женские общества за рубежом могут сыграть важную роль в наведении мостов дружбы между государствами, в укреплении доверия и взаимопонимания, защите прав и интересов соотечественников и друзей нашей страны", - заявила Валентина Матвиенко.

"В связи с этим заслуживает поддержки инициатива по созданию международной организации русскоязычных женщин с ее последующей интеграцией в уже существующие женские дискуссионные площадки", - считает она.

Такое объединение соотечественниц станет действенным механизмом защиты общих интересов и ценностей, в том числе и на площадках ведущих международных организаций, полагает глава Совфеда.