Медики назвали любимый продукт людей с низким риском рака

Американские специалисты из Медицинского центра Университета Вандербильта выяснили, что люди, регулярно употребляющие йогурты и клетчатку, гораздо реже остальных болеют раком легких. Это показало масштабное исследование, в котором приняли участие 1,4 миллиона человек, передает Eurekalert.

Ранее ученые пришли к выводу, что содержащие большое количество клетчатки продукты и натуральные йогурты способны уменьшить риск развития рака желудочно-кишечного тракта и сердечных недугов.

Последняя работа специалистов из США также продемонстрировала, что эти продукты связаны со снижением риска появления рака легких на 33 процента.

Исследователи полагают, что особая польза йогуртов и клетчатки заключается в пребиотиках.