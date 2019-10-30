Медведев неожиданно проиграл 65-й ракетке мира

Даниил Медведев прервал свою великолепную серию, впервые за шесть турниров не дойдя до финала соревнований. На "Мастерсе" в Париже россиянин, посеянный под четвертым номером, во втором круге проиграл 65-й ракетке мира французу Жереми Шарди со счетом 6:4, 2:6, 4:6.

Медведев отметил, что он ненавидит проигрывать, но для него это будет хороший опыт. Кроме того, у него появилось больше времени на подготовку к Итоговому чемпионату, который пройдет в Лондоне с 10 по 17 ноября.

- Шарди был хорош, но у меня тоже были шансы. Разница в том, что он свои возможности использовал, а я нет, - приводит слова Медведева AFP. - Теперь буду готовиться к Итоговому турниру. Попасть туда было моей мечтой. В Лондоне может случиться все что угодно. Александр Зверев доказал это в прошлом году.

Россиянам в Париже не повезло. На старте вылетели Андрей Рублев и прошлогодний победитель Карен Хачанов.