Нападающий "Барселоны" Лионель Месси выдал очередной матч-шедевр. В 11-м туре чемпионата Испании каталонцы разгромили "Вальядолид" - 5:1, а Лео сделал два дубля: голевой и ассистентский.

В этой игре Месси отметился 50-м голом в карьере со штрафного, а также забил 100-й мяч за "Барсу" под руководством ее нынешнего наставника Эрнесто Вальверде.

Но самый интересный статистический факт касается заочного противостояния Лео с его главным антагонистом, португальцем Криштиану Роналду. На счету аргентинца стало 608 голов в 695 матчах на клубном уровне. По этому показателю Месси обошел Роналду, у которого 606 забитых мячей в 813 матчах. На данный момент Лионель забивает 0,87 гола за игру, а Роналду - 0,74 гола.

Напомним, всю карьеру Месси провел за "Барселону", а Роналду играл за лиссабонский "Спортинг", "Манчестер Юнайтед", "Реал", а сейчас выступает за итальянский "Ювентус".