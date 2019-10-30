Месси обошел Роналду по голам на клубном уровне

Оформив дубль в матче против "Вальядолида", который "Барселона" выиграла со счетом 5:1, Лионель Месси по количеству голов забитых на уровне клубов обошел португальца Криштиану Роналду.

В понедельник в чемпионате Испании был сыгран матч 11-го тура, в котором "Барселона" встречалась с "Вальядолидом". Встреча завершилась победой каталонцев со счетом 5:1, а главным героем стал Лионель Месси. Он сумел забить два мяча и дважды ассистировал своим партнерам.

Как сообщает Actu Foot, благодаря этому дублю Месси по количеству голов на клубном уровне опередил своего извечного соперника португальца Криштиану Роналду. На счету Месси стало 608 голов, которые он забил за 695 матчей. То есть, результативность аргентинца составляет почти 0,9 мяча за матч.

У Роналду, выступающего за "Ювентус", - 606 забитых мячей. На это он затратил 813 матчей. В среднем португалец забивает менее 0,8 мяча за матч.