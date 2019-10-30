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30.10.2019 12:59
Рубрика: Экономика

Минфин предложил ограничить расходы чиновников на гаджеты и связь

Текст: Юлия Кривошапко
Минфин предложил ограничить федеральные ведомства в закупках планшетов, ноутбуков и SIM-карт, а заодно установить нормативы расходов на интернет и мобильную связь. Об этом идет речь в проекте постановления правительства, опубликованном для общественного обсуждения.
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Речь идет об установлении для федеральных государственных органов нормативов количества и цены планшетных компьютеров и ноутбуков, количества SIM-карт в средствах подвижной связи, планшетных компьютерах и ноутбуках, а также цены услуг подвижной связи для планшетных компьютеров и ноутбуков. Лимиты, по замыслу Минфина, будут зависеть от должностей и категорий чиновников.

Фото: Hung_Chung_Chih / iStock
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В проекте постановления правительства, в частности, предлагается ограничить расходы на покупку смартфонов для руководителей центрального аппарата федеральных госорганов лимитом в 15 тысяч рублей, расходы на связь - 4 тысячами рублей в месяц. Планшеты для них могут стоить не больше 60 тысяч рублей, а ноутбуки - не больше 100 тысяч рублей.

Для их советников или помощников предлагаемый норматив по стоимости смартфона составляет не более 10 тысяч рублей, планшета - не более 50 тысяч рублей, ноутбука - не более 80 тысяч рублей. Расходы на связь при этом ограничены планкой в 2 тысяч рублей в месяц.

Периодичность покупки средств связи, по мнению Минфина, должны составлять 5 лет, планшетов и ноутбуков - 3 года.

"Наличие широкой автономии у федеральных государственных органов при формировании и утверждении нормативов цены и количества товаров приводит к наличию существенной разницы в нормативах цены за единицу и количестве идентичного товара для одной и той же должности", - отмечает Минфин в пояснительной записке к документу.

Кроме того, по мнению ведомства, это создает условия для приобретения товаров с необоснованно завышенными потребительскими свойствами и обеспечению отдельными устройствами сотрудников, для которых наличие таких устройств является излишним.

Эксперты инициативу Минфина поддерживают.
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"Изначально позиции, о которых идет речь в проекте постановления, выпали из внимания, но они довольно дорогостоящие. Ввести нормирование по ним - решение вполне в русле существующего подхода", - полагает Кирилл Кузнецов, руководитель Центра эффективных закупок Tendery.ru.

"Теоретически, можно предположить, что дорогостоящие смартфоны и планшеты сейчас закупаются госведомствами для премирования сотрудников, - рассуждает руководитель Аналитического центра "Интерфакс-ProЗакупки" Георгий Сухадольский. - Но на практике, увы, дело обстоит иначе. В большинстве случаев, если чиновники закупают сверхдорогие гаджеты, цель одна: понты. Поэтому инициатива по нормированию вполне разумна.

Конечно, лимиты расходов, по мнению Сухадольского, должны быть утверждены с тем расчетом, чтобы госведомства могли приобретать современную, а не устаревшую технику.

"Из тех цифр, которые фигурируют в проекте постановления, можно сделать вывод, что Минфин этот момент учел", - уточняет он.

Экономика Отрасли Связь Правительство Минфин
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