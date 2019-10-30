Минфин предложил ограничить стоимость гаджетов для чиновников

Лимиты, по замыслу минфина, должны зависеть от должностей и категорий чиновников. Так, расходы на смартфон для руководителей центральных аппаратов федеральных ведомств предлагается ограничить суммой в 15 тысяч рублей, на планшеты - 60 тысяч, ноутбуки - 100 тысяч. На связь, если инициатива минфина будет принята, им придется тратить не больше 4 тысяч рублей в месяц.

Для их советников или помощников лимит стоимости смартфона составит 10 тысяч рублей, планшета - 50 тысяч, ноутбука - 80 тысяч, расходы на связь ограничены 2 тысячами рублей в месяц.

Сейчас ограничений нет, и дорогостоящие устройства приобретаются для сотрудников, которым такая техника для работы не нужна, отмечают в минфине.

"Изначально позиции, о которых идет речь в проекте постановления, действительно выпали из внимания, но они довольно дорогостоящие. Введение нормирования по ним вполне в русле существующего подхода к организации госзакупок", - говорит руководитель Центра эффективных закупок Tendery.ru Кирилл Кузнецов.

Можно предположить, что дорогостоящие смартфоны и планшеты закупаются госведомствами для премирования сотрудников, рассуждает руководитель Аналитического центра "Интерфакс-ProЗакупки" Георгий Сухадольский.

По мнению экспертов, важно, чтобы лимиты все-таки не мешали ведомствам приобретать современную технику. "Из тех цифр, которые фигурируют в проекте постановления, можно сделать вывод, что минфин этот момент учел", - резюмирует Сухадольский.

Для руководителей федеральных ведомств смартфоны будут закупаться по цене не более 15 тысяч рублей

Последняя громкая история с закупкой дорогих гаджетов за бюджетный счет случилась в Иваново. Областная дума объявила аукцион на поставку техники, включая смартфон Apple iPhone Xs Max по цене почти в 112 тысяч рублей. В качестве источника финансирования были указаны межбюджетные трансферты на обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в регионах. На закупку обратил внимание ОНФ, после чего закупку отменили.

Что смогут купить чиновники

Специалисты "Связного" по просьбе "РГ" проанализировали, какие устройства можно приобрести в пределах лимитов, предложенных минфином. По их словам, сегодня на рынке вполне можно найти смартфоны в ценовом диапазоне до 10 и до 15 тысяч рублей, имеющие базовые функции, необходимые для коммуникации на работе: звонки, SMS, электронная почта и общение в мессенджерах. В 10 тысяч рублей реально уложиться при покупке смартфонов Samsung Galaxy A10 и Honor 8A. В диапазоне до 15 тысяч рублей можно приобрести Samsung Galaxy A20s и Redmi Note 7. Ноутбук для комфортной ежедневной работы с документами должен иметь большую автономность, небольшой вес и хороший процессор. Отведенной госведомствам суммы может хватить даже на покупку "яблочного" MacBook Air 13 MQD32. Он стоит от 63 до 65 тысяч рублей. Что касается планшетов, то на сумму до 60 тысяч рублей можно приобрести Samsung Galaxy Tab S6 и iPad PRO 11. При лимите в 50 тысяч рублей - Huawei M5 PRO и Apple iPad Air.