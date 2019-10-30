Отходы перестают быть просто мусором и получают добавленную стоимость. Министерство промышленности и торговли внесло в правительство законопроект, регулирующий обращение вторичных ресурсов, получаемых как в процессе производства, так и из твердых коммунальных отходов. "В настоящий момент происходит его рассмотрение на площадке правительства", - сообщил "Российской газете" статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

Основная цель документа - вовлечь в экономическую деятельность вторсырье. Законопроект закрепит право предприятий самостоятельно определять, к какой категории относить остаточные нецелевые вещества и материальные предметы: ко вторичным ресурсам или отходам.

При этом предусматривается введение нормативов использования вторсырья при производстве продукции. Если производители будут их выполнять, это позволит освободить их от исполнения обязанности по выполнению нормативов утилизации.

Сейчас оборот вторичных ресурсов никак не регулируется, они рассматриваются как отходы, а не сырье. В результате утрачиваются. Меры, стимулирующие предприятия работать со вторсырьем (например, освобождение от налога на добавленную стоимость (НДС) сделок с макулатурой, стеклом и текстилем, а также налоговые льготы для предприятий, выпускающих продукцию из вторичных ресурсов), еще готовятся.

Согласно нацпроекту "Экология", доля твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию, составляла на 1 сентября 2018 года лишь 1%, направляемых на обработку - 3%. В этом году долю утилизации планируется довести до 3%, обработки - до 7%. К 2024 году эти показатели должны составить 36 и 60% соответственно. Но пока нацпроект является одним из самых слабо исполняемых, по данным Счетной палаты на 4 октября, исполнение расходов по нацпроекту "Экология" составляет лишь 17,3%.

Несмотря на малую долю переработки, Россия экспортирует значительную часть макулатуры. По данным UN Comtrade, в 2018 году Россия экспортировала почти 368 тысяч тонн этого вторсырья на 71,8 миллиона долларов, занимая 9-е место в мире по объемам экспорта. "При этом десять лет назад, в 2008 году, мы экспортировали лишь 196 тысяч тонн, то есть в 1,9 раза меньше, - говорит Наталья Чуркина, аналитик Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ). - Импортировала же наша страна в прошлом году менее 19 тысяч тонн макулатуры на 3,5 миллиона долларов, занимая 30-е место в мире".

По объему пластикового экспорта Россия пока занимает лишь 28-е место в мире, Германия экспортирует в 42 раза больше, Япония - в 41 раз больше, Бельгия - в 22 раза больше

Более 56% экспорта российской макулатуры приходится на Украину, еще по 9% - на Белоруссию и Узбекистан, по 7% - на Германию и на Финляндию. Почти весь импорт макулатуры приходит из Белоруссии (68%) и Казахстана (29%).

С пластиком ситуация иная - импорт пластиковых отходов, по данным UN Comtrade, в натуральной величине практически был равен объему экспорта по итогам прошлого года. "Мы ввозили около 24 тысяч тонн пластика и вывозили 25 тысяч тонн. В стоимостном выражении разница, правда, гораздо более значительна - сумма экспорта составляла лишь 6,2 миллиона долларов против 20,3 миллиона долларов импорта, - отмечает Наталья Чуркина. - Вывозим мы более дешевые отходы, чем ввозим. Для сравнения, 10 лет назад мы ввозили 8,7 тысячи тонн (в 2,8 раза меньше), а вывозили - 13,5 тысячи тонн пластика (в 1,9 раза меньше)".

60% отходов пластика Россия вывезла в Узбекистан, еще 13% - в Белоруссию, 7% - в Литву, 6% - в Латвию. Наиболее высокие объемы пластикового импорта шли в Россию в основном из Белоруссии (28%), Японии (16%) и Турции (13%).

"Сейчас в Россию импортируются некоторые виды вторичных материалов, полученных путем обработки отходов, в том числе твердых коммунальных, и отдельно собранных за рубежом. Однако речь идет о высококачественном вторичном сырье, а не об отходах, - пояснил Виктор Евтухов. - Импорт является краткосрочной мерой для удовлетворения растущей потребности отечественных предприятий в материалах, способных заместить в производственном цикле первичное сырье, а также удешевить конечный продукт".

Пластиковое вторсырье активно используется при производстве стройматериалов, например, утеплителя, геотекстиля для дорожного строительства. Макулатура нужна целлюлозно-бумажным предприятиям, которые работают не на древесном сырье, а именно на макулатурном. Сейчас им ее не хватает. "При этом факт растущего спроса на вторичные материальные ресурсы подтверждает правильность выбора нашим государством курса на вовлечение отходов во вторичный оборот путем развития инфраструктуры по обработке и утилизации отходов через реализацию положений федерального проекта "Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами". Таким образом, по мере развития отечественных высокотехнологичных мусоросортировочных комплексов и раздельного сбора потребность в импорте будет устранена рыночными механизмами", - считает Виктор Евтухов.

Инфографика "РГ"/ Александр Чистов/ Елена Березина

О возможном запрете импорта вторсырья не помышляют ни в минпромторге, ни в минприроды. Рынок должен отрегулировать себя сам. Когда все региональные операторы заработают в полную силу и реально начнут сортировать мусор, отбирать полезные фракции и отдавать их в переработку, предприятиям должно хватить своего пластика и макулатуры. Но пока этого не произошло, приходится прибегать к импорту. Основным стимулом ускорить развитие мощностей по использованию вторсырья станет введение на законодательном уровне регулирования обращения с вторичными ресурсами.

Объемы торговли России пластиковыми отходами пока невысоки. По объему пластикового экспорта мы занимаем лишь 28-е место в мире. Германия же экспортировала в 42 раза больше, Япония - в 41 раз больше, Бельгия - в 22 раза больше. По импорту пластиковых отходов мы на 31-м месте. Малайзия, например, импортирует в 36 раз больше, Гонконг - в 25 раз, Нидерланды - в 23 раза, Германия - в 19 раз, США - в 18 раз больше.

Еще один вид отходов, которым Россия практически не торгует с другими странами, - это различные батареи и аккумуляторы. По объемам экспорта в 2018 году мы занимали 46-е место в мире, вывозя менее тысячи тонн таких отходов на 2,1 миллиона долларов. Для сравнения, Нидерланды вывозят 70 тысяч тонн, Япония - 67 тысяч. По объемам же импорта различных батарей и электрических аккумуляторов мы занимаем 51-е место в мире, ввозя всего 62 тысячи тонн таких отходов на 3,1 миллиона долларов. Для сравнения, Корея ввозит 473 тысячи тонн, а Индия - 125 тысяч тонн таких отходов, подсчитали для "РГ" в ИКСИ.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"