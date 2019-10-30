Минск выступает за повышение эффективности бюджетного процесса в СГ

С предложением выработать механизмы для повышения эффективности бюджетного процесса в Союзном государстве выступил 30 октября Комитет государственного контроля Беларуси. Эту инициативу озвучил первый зампредседателя комитета Василий Герасимов на совместном заседании с членами коллегии Счетной палаты России. Партнеры по Союзному государству, информирует БЕЛТА, рассматривают заключение контрольных органов двух стран об исполнении бюджета СГ за 2018 год.

Признав, что Минск и Москва "полностью выполняют свои обязательства в части безвозмездных перечислений, что позволяет реализовывать совместные программы, развивать интеграцию, укреплять связи между субъектами хозяйствования", Герасимов констатировал, что выделенные средства пока используются не в полном объеме.

По его словам, растущие требования по укреплению бюджетной и финансовой дисциплины, обеспечение экономии во всех сферах возлагает на органы финансового контроля повышенные обязательства. "Главной задачей является обеспечение целевого эффективного использования бюджетных средств", - подчеркнул первый зампред КГК.

Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин вынужден признать, что часто двусторонние программы не всегда выполнялись в срок, не всегда приводили к ожидаемым результатам.

В то же время Кудрин отметил усиление программного подхода в развитии Союзного государства. "Аудиторы должны использовать комплексный, стратегический подход в анализе этих программ. Мы должны говорить о результативности программ, реально ли эти ресурсы привели к результатам, на которые мы рассчитывали", - добавил председатель Счетной палаты. Он выразил мнение, что с подписанием интеграционных документов у контрольных органов прибавится работы.

В настоящее время, подчеркнул Кудрин, динамично развивающиеся отношения между обеими странами опираются на прочный фундамент, который состоит из более 230 межправительственных и межрегиональных договоров и соглашений. Он обратил внимание и на тот факт, что товарооборот между соседями за годы интеграции в СГ вырос в шесть раз и в прошлом году составил более 35 миллиардов долларов.

Кстати, проверкой контрольных органов Беларуси и России подтверждаются данные отчета Совета Министров об исполнении бюджета Союзного государства за 2018 год по доходам и расходам, констатирует агентство.