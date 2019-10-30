Минстрой не исключил снижения ипотечной ставки ниже 9% к концу года

Кредит на квартиру может подешеветь, не исключает министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, передает ТАСС. Он надеется, что ставка по ипотеке опустится ниже 9 процентов уже к концу 2019 года.

Министр это связывает с резким снижением ключевой ставки Банком России. "Нам хочется, чтобы хотя бы к декабрю мы пришли к параметру, заложенному в национальном проекте (8,9 процента на 2019 год)".

Но Якушев добавил, что ипотечная ставка в рамках нацпроекта и по факту отличаются. Среднегодовая ставка за год в целом будет несколько выше, чем та, которая заложена в паспорте нацпроекта.