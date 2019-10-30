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30.10.2019 17:23
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Мировое сообщество поддержало политику КНР в Синьцзяне

В комитете по социальным и гуманитарным вопросам и вопросам культуры Генассамблеи ООН прошла дискуссия по правам человека. Постоянный представитель Беларуси при ООН Валентин Рыбаков выступил с заявлением от имени 54 стран, в котором позитивно оценил меры по борьбе с терроризмом и дерадикализации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) Китая, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Фото: Alexander Flühmann/ wikimedia.org Фото: Alexander Flühmann/ wikimedia.org
Фото: Alexander Flühmann/ wikimedia.org

Согласно заявлению, указанные меры "эффективно защитили основные права человека представителей всех этнических групп в СУАР". В заявлении подчеркивается несогласие со странами, политизирующими проблему прав человека, и содержится призыв прекратить необоснованные обвинения в адрес Китая. Это заявление является мощной контратакой против некоторых западных стран, пытающихся сдержать Китай под предлогом отстаивания прав человека в Синьцзяне, а также показывает, что достижения в борьбе с терроризмом в СУАР получили широкое понимание и признание международного сообщества.

В связи с тем, что США и некоторые другие западные страны устроили шумиху и муссируют слухи, в последнее время "синьцзянский вопрос" стал горячей "международной темой". Используя предлоги борьбы с терроризмом, отстаивание прав человека, защиту религиозных свобод в СУАР, эти страны всевозможным образом штурмовали и очерняли Китай. Недавно более десяти стран, в том числе США, Великобритания, Германия, подали в комиссию ООН по правам человека "совместное заявление", в котором призвали Китай прекратить аресты уйгуров и других мусульман, исчерпав все средства для распространения лжи и клеветы.

Контртеррористические меры КНР в СУАР поддержали 54 страны - это демонстрирует, что с одной стороны они в полной мере признали достижения Синьцзяна в борьбе с терроризмом и в социально-экономическом развитии, с другой - они недовольны двойными стандартами Запада в отношении прав человека. Эти страны давно уже поняли суть происходящего: все это не более чем попытка использовать права человека для провокационной деятельности и вмешательства во внутренние дела других государств. Факты доказывают, что превентивные меры по борьбе с терроризмом и дерадикализации, принятые местным правительством в Синьцзяне, по максимуму гарантируют основные права 25 миллионов жителей СУАР, в том числе права на существование и развитие. Это важный вклад, внесенный Китаем в международную борьбу с терроризмом, а также полезный опыт для международного сообщества, включая Запад.

На чьей стороне правда, рассудит общественное мнение. Попытка политизировать эту проблему потерпит неудачу.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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