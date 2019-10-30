Мировое величие Канн в Минске: выставки в рамках XXVI "Лістапада"

В рамках Минского международного 26-го кинофестиваля "Лістапад", который торжественно открывается 1 ноября, пройдут две фотовыставки, посвященные мировым звездам кино.

Сразу два проекта погрузят минчан и гостей кинофестиваля в заманчивую жизнь знаменитостей, расскажут о жизни звезд мирового кино на красных дорожках престижных кинофестивалей класса "А" - Каннского, Берлинского и Венецианского.

Впервые в Минске пройдет выставка "Звезды/знаменитости в объективе Олега Лукашевича и Александра Алексеева", на которой целую неделю гости будут знакомиться с подробностями из жизни звезд мировой величины.

На выставке достойное место займут уникальные фотографии Брэда Питта, Квентина Тарантино, Мадонны, Стивена Спилберга, Николь Кидман, Анжелины Джоли, Леонардо ди Каприо. Не исключено, что среди фотографий можно будет увидеть и портрет выходца из Беларуси кинорежиссера Сергея Лозницы, получившего приз за лучшую режиссерскую работу в конкурсной программе "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля в 2018 году.

Выставка будет проходить в Музее истории города Минска в Художественной галерее лауреата Союзного государства в области литературы и искусства, народного художника Беларуси Михаила Савицкого.

Сотрудничество первого белорусского журналиста, официально аккредитованного на Каннском фестивале, Олега Лукашевича, в паре с фотографом, Александром Алексеевым, позволило им близко общаться со звездами первой величины, запечатлевать их в неожиданные моменты.

Совместными усилиями авторы создали уникальный архив, включающий не только фотографии, но и автографы звезд, переписку, подарки, редкие каталоги, буклеты, афиши, билеты и аккредитации на мировые премьеры фильмов. В дни минского кинофестиваля этот архив будет впервые доступен для широкой публики.

Со 2 по 6 ноября еще одна выставка будет работать в фойе кинотеатра "Центральный".

Львовский фотограф Катерина Слипченко презентует одновременно два проекта: "Немое кино", где современные звезды выглядят как на заре зарождающегося кинематографа, и "Однажды…в Каннах", последняя посвящена блестящей, звездной, стороне самого главного кинофестиваля мира. Предыдущая выставка "Канны. Фотоувеличение", где актеры мировой величины были сняты репортажно, почти в рабочей обстановке, покорила зрителей "Лістапада" еще четыре года назад.

На этой выставке зрители увидят разных, не похожих друг на друга актеров, которых, тем не менее, объединяет их звездный статус.

Второй проект Екатерины Слипченко "Немое кино" - попытка представить себе, как могли бы выглядеть сегодняшние знаменитости в то время, когда кинематограф родился и делал первые шаги.

Это - не парадные портреты и не репортаж. Это игра света и тени, ракурсов с известными лицами, для "которых примерять исторические костюмы так же естественно, как дышать". Как каждый из них выглядит в кадре в образах разных эпох, можно увидеть на экранах. А вот как бы они выглядели, если бы родились лет на сто раньше?