На отдыхе в Таиланде есть риск подхватить смертельную лихорадку

От лихорадки денге нет вакцин, поэтому укол от нее никто не сделает.

Переносчики вируса - комары, так что в тропических странах их укусы весьма опасны. Фото: REUTERS

Отправляясь на ноябрьские каникулы в страны Юго-Восточной Азии, просто запаситесь репеллентами и возьмите с собой как можно больше закрытой одежды. Хоть в Таиланде и будет около 40 градусов жары, но здоровье важнее.

Что такое лихорадка денге

Это острая и опасная вирусная инфекция, которую можно получить после укусов комаров семейства Aedes aegypti. Инкубационный период после заражения составляет до 14 дней.

Симптомами являются высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли. Геморрагический вариант лихорадки самый опасный - он сопровождается сильными внутренними кровотечениями, вызванными коллапсом кровеносных сосудов.

Комары, переносчики вируса, чаще всего размножаются и живут в глиняных сосудах, металлических бочках и бетонных цистернах, которые используются жителями стран с тропическим климатом для хранения домашних запасов воды.

Где наиболее распространена лихорадка

После Второй мировой войны лихорадка денге стала глобальной проблемой. Сейчас она встречается в 128 странах, в том числе в Юго-Восточной Азии, Океании, западной части Тихого океана, Африки, Америки, включая Карибский бассейн. По оценкам ВОЗ, около 2,5 млрд человек подвергаются риску заражения лихорадкой денге.

С начала 2019 года в 46 странах американского региона зарегистрировано более 2,6 млн случаев заболевания этой лихорадкой, из которых более 1,1 млн закончилось летальным исходом. Наиболее неблагополучная ситуация в Бразилии (свыше 2 млн случаев заражения вирусом), а также в Мексике, Никарагуа, Колумбии и Гондурасе.

Из регионов Южной и Юго-Восточной Азии чаще всего лихорадкой заболевают жители Филиппин. С июля 2019 года министерство здравоохранения Филиппин даже объявило о ЧС в связи с распространением болезни.

На Шри-Ланке, куда любят ездить отдыхать российские туристы, нужно быть особенно осторожными с комарами в таких районах, как Коломбо, Гампаха и Галле. В Таиланде, излюбленном месте отдыха россиян, с начала года было более 100 тысяч случаев заболевания лихорадкой. Свыше 100 заболевших умерли.

Если нет вакцины, то что делать

Как предупреждает Роспотребнадзор, находясь в отпуске в странах с тропическим климатом, необходимо использовать оконные противомоскитные сетки, пологи, одежду с длинными рукавами, обработанные инсектицидом материалы, репелленты. А по возвращении домой посетить терапевта и при необходимости сдать анализы на наличие инфекций.

Особенно нужно быть начеку, если после отпуска резко поднялась температура. Лечат лихорадку в основном антибиотиками, при этом нужно употреблять много жидкости.

При самых серьезных формах, когда человека укусил комар, который оказался переносчиком нескольких серотипов вируса, может потребоваться переливание крови.