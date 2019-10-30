На треть сократилось количество "аварийных" регионов

Новости

СК завершил расследование изнасилований в челябинском детдоме 19:10
Алексей Гуськов прокомментировал скандал вокруг своей жены 19:10
В Москве задержан директор Физического института имени Лебедева 19:08
Пробки в Москве достигли 9 баллов 19:06
Центробанки Беларуси и России согласовали подходы по интеграции в финансовой сфере 19:00
Телеканал "МИР" вернет шоу "Слабое звено" и запустит свои сериалы 18:58
На экс-мэра Красноперекопска завели уголовное дело 18:57
Убитый главарь ИГИЛ аль-Багдади выдавал себя за торговца тканями 18:55
Рэйчел Вайс сыграет главную роль в фильме об Элизабет Тейлор 18:45
В театре прокомментировали инцидент с актрисой Лидией Вележевой 18:41
Ксения Собчак представила новое шоу о семье Яны Рудковской 18:27
В Госдуме оценили решение Дании по прокладке "Северного потока-2" 18:25
В Подмосковье в ДТП погибли пять человек 18:23
Незарегистрированное в РФ лекарство стали бесплатно выдавать в Подмосковье 18:15
В Онежском озере утонул рыбак, еще двое пропали 18:14
На выезде из Лефортовского тоннеля в Москве потушили автомобиль 18:13
Будапешт заблокировал вето НАТО по Украине из-за венгерского меньшинства 18:09
В Твери полиция задержала водителя маршрутки, сбежавшего после ДТП 18:07
Два человека погибли в аварии на Варшавском шоссе 17:57
В Казани 8 человек пострадали при столкновении трамвая и троллейбуса 17:43
В Петербурге умерла дочь Ирины Богачевой музыкант Елена Гаудасинская 17:32
Московские врачи спасли 91-летнюю пациентку после инсульта 17:25
Подросток, обвиняемый в изготовлении СВУ, отпущен под домашний арест 17:20
Будапешт наложил вето на декларацию НАТО по Украине 17:17
Румас рассказал о подготовке интеграционных документов в СГ 17:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как "Царь-бомба" спасла мир от новой войны
Как "Царь-бомба" спасла мир от новой войны
Как доставка еды изменила облик наших городов
Как доставка еды изменила облик наших городов
Государство предложило льготы для добровольных отчислений на пенсию
Государство предложило льготы для добровольных отчислений на пенсию
30.10.2019 17:21
Рубрика: Происшествия

Не доехали

На треть сократилось количество "аварийных" регионов
Текст: Владимир Баршев
Количество аварий со смертельным исходом снизилось. Об этом говорят официальные цифры статистики Госавтоинспекции. Однако остаются проблемные регионы, в которых продолжает увеличиваться число погибших в результате ДТП.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Давайте сравним последние два месяца. В августе в тридцать одном регионе число погибших в ДТП возросло. При этом в девяти из этих регионов отмечен рост всех показателей: количество аварий, число пострадавших и погибших в них людей.

Однако сентябрь показал положительную динамику. Рост числа погибших в авариях людей отмечается только в девятнадцати регионах, что уже на треть меньше, чем месяцем ранее. А увеличением всех показателей характеризуются только пять регионов.

О чем это может говорить? Надо полагать, о том, что регионы активно включились в реализацию национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Но отстающие среди них все-таки есть. Так, например, Белгородская область, - уже не первый месяц здесь растет и количество аварий, и число погибших и пострадавших в них людей. По итогам 9 месяцев количество аварий здесь выросло на 7,2 процента и составило 968 ДТП. В них погибли 109 человек, что на 3,8 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. А число пострадавших увеличилось на 7,9 процента и составило 1246 человек.

Причем в августе количество погибших в авариях выросло на 16,7 процента по сравнению с августом прошлого года, при увеличении количества аварий на 2,3 процента. А сентябрь побил все рекорды. В этом месяце количество ДТП выросло почти на 11 процентов по сравнению с сентябрем прошлого года, а количество погибших в них людей и вовсе - на 67 процентов. В этом месяце на дорогах Белгородской области погибли 20 человек.

Уже второй месяц подряд растет аварийность в Ленинградской области. В сентябре здесь произошло 287 ДТП, что на 4,7 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. В них погибли 39 человек, что на 14,7 процента больше, чем в сентябре прошлого года. Получили ранения 399 человек, что на 11,1 процента больше. Хотя число аварий и погибших меньше, чем в августе. Например, в августе в Ленинградской области произошло 309 ДТП, в которых погибли 44 человека. При этом, если рассматривать ситуацию в регионе по итогам 9 месяцев, то отмечается снижение аварийности. Всего за этот период в Ленинградской области произошло 2075 ДТП, что на 5,5 процента меньше, чем годом ранее. В них погибли 274 и получили ранения 2842 человека, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года меньше на 12,7 и 8,1 процента соответственно.

В республике Калмыкия по итогам 9 месяцев, несмотря на снижение количества аварий почти на 5 процентов, количество погибших в них людей увеличилось на 11,9 процентов и составило 66 человек. В сравнении с сентябрем прошлого года в нынешнем сентябре число аварий выросло на 31,3 процента и составило 42 ДТП. Погибли 13 человек, то есть на 116,7 процента больше. Число раненых увеличилось на 56,1 процента. Всего пострадали 64 человека. Надо сказать, что в августе в Калмыкии на дорогах погибли только 7 человек, почти вдвое меньше, чем в сентябре.

Рост погибших, причем значительный, наблюдается и в Чеченской республике. Здесь по итогам 9 месяцев количество аварий выросло на 4,5 процента и составило 162 ДТП. В них погибли 85 человек, то есть на 34,9 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Пострадали - 231, на 4,1 процента больше, чем годом ранее. При этом непосредственно в сентябре в республике произошло 25 ДТП, что на 66,7 процентов больше, чем в сентябре 2018-го. Погибли 11 и ранены 43 человека, а это на 175 и 87 процентов больше, чем годом ранее. Августовские показатели и того трагичнее - 16 погибших. Прирост к показателям прошлого года - 220 процентов.

Больше аварий в сентябре произошло и в республике Хакасия - 48 ДТП, то есть показатель вырос на 9,1 процентов. В них погибли 6 человек, что на 20 процентов больше, чем годом ранее. Ранены 58 человек, что на 5,5 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако по итогам 9 месяцев республика активно снижает аварийные показатели. Так количество аварий снизилось на 3,9 процента и составило 372 ДТП. В них погиб 41 человек, что на 14,6 процента меньше, чем в прошлом году. Получили ранения 466 человек, что на 1,7 процента меньше. Да и август в республике прошел со значительным снижением. Вот только с сентябрем не повезло.

Примечательно, что самое большое количество аварий с пострадавшими происходит в Москве. Только в сентябре их зафиксировано 798. В них погибли 36 человек. По итогам 9 месяцев этого года в столице произошло 6394 таких ДТП. В них погибли 309 человек.

Но больше всего людей погибает в ДТП в Краснодарском крае. За 9 месяцев там погибли 670 человек в 5324 авариях. В сентябре на дорогах Краснодарского края погибли 80 человек в 679 авариях.

Можно, конечно, сказать, что сравнивать Москву и Краснодарский край не вполне корректно - в столице скорости ниже. Хотя на МКАД, например, разрешенная скорость 100 км/ч. Но вот еще один пример - Московская область. За 9 месяцев на дорогах Подмосковья погибли 546 человек в 3959 ДТП. По погибшим это второй результат после Краснодарского края. И четвертый по аварийности. На третьем месте по количеству аварий Санкт-Петербург с 4727 ДТП, в которых погибли 139 человек.

Однако, в целом по стране, как сообщил на прошедшем в Екатеринбурге Всероссийском семинаре-совещании с участием руководителей региональных управлений Госавтоинспекции начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников, по итогам 9 месяцев этого года удалось добиться не только снижения количества дорожных происшествий на 3,4 процента и раненых в них на 2,7 процента, но и сокращения числа погибших на 10,4 процента.

Напомним, что к 2024 году социальный риск от ДТП должен составлять не более 4 погибших на 100 тысяч населения. По итогам прошлого года он был равен 12,5 погибших на 100 тысяч.

Как пояснил глава российской Госавтоинспекции, для достижения целевого показателя в 2019 году смертность в результате ДТП должна снизиться на 5 процентов по сравнению с показателем 2018 года.

То есть уже сейчас отмечается явное опережение поставленной задачи. Впрочем, год еще не окончен, впереди три месяца для сбора данных - ведь погибшими в ДТП считаются умершие в течение месяца после происшествия.

Для достижения поставленной цели в рамках Национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" выделяются очень значительные финансы. Так, только на реконструкцию и строительство дорог в этом году было выделено 111 миллиардов рублей. Но мало выделить деньги. Необходимо, чтобы в регионах нашлись профессионалы, которые смогут реализовать реконструкцию и строительство дорог. По словам вице-премьера Максима Акимова, на данный момент 13 субъектов полностью завершили ремонтные работы и привели дороги в нормативное состояние. Еще 30 регионов приближаются к намеченному финишу.

В рамках федерального проекта "Безопасность дорожного движения", одного из составляющих национального проекта, выделены средства для переоснащения Госавтоинспекции. Как сообщил Михаил Черников, в региональные подразделения службы поставляются технические средства контроля за состоянием автомобильных дорог и транспортных средств, медицинские укладки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. На данный момент заключено 20 контрактов, предусматривающих закупку более 4 тысяч патрульных автомобилей, свыше 5 тысяч медицинских укладок и 4 тысяч технических средств измерений.

Без патрульных автомобилей никак не обойтись. Камеры фотовидеофиксации нарушений не способны выявлять пьяных водителей, лихачей, вылавливать тех, кто скрылся с места нарушения, и останавливать лишенных права управления. Это могут делать только инспекторы на дорогах, и для этого им необходимы современные, достаточно мощные автомобили.

Медицинская укладка - это отнюдь не примитивная аптечка в машине, а серьезный набор медицинских инструментов и препаратов, которые действительно позволяют оказать помощь пострадавшему в ДТП до того, как он будет доставлен в клинику. Кстати, о клиниках: тема оперативной доставки пострадавших в ближайшее специализированное медучреждение была одной из главных на прошедшей выставке. Дело в том, что в настоящее время скорые работают с территориальной привязкой. И даже если ближайшая больница, где могут оказать помощь пострадавшему в ДТП, находится в двух километрах, но в соседней области, пациента туда не повезут. А повезут по пресловутой территориальной привязке километров за тридцать. Нетрудно предположить, что с каждым километром шансы пострадавшего выжить уменьшаются. Это вопрос жизни и смерти - ни больше, ни меньше. И местные власти вполне могли бы его разрешить. Разумеется, если он в принципе их волнует. Госавтоинспекцию этот вопрос определенно волнует.

Что касается упомянутых Михаилом Черниковым средств измерения, то речь идет, главным образом, о тех, которые позволяют выявить недостатки дорожного покрытия. Ямы, провалы, колейность - все это напрямую влияет на безопасность дорожного движения. И все это дорожники обязаны устранить. Вот для того, чтобы Госавтоинспекция могла осуществлять надзорную функцию и аргументировано объяснять дорожникам свои требования по исправлению недостатков дороги, и нужны такие приборы.

В совокупности все эти меры призваны помочь в наведении порядка на дорогах и сокращении количества аварий. Напомним, что есть задача о стремлении к 2030 году к нулевому показателю смертности на дорогах. Сократить количество смертельных аварий вполне реально.

Материал подготовлен в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

Происшествия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

За рекламу наркотиков в интернете предлагают сажать на 7 лет
Путин не примет участие в саммите АТЭС в Чили
Посольство Израиля в России приостановило работу
В МИД ответили на планы Украины провести учения возле Крыма
Первый пуск "Булавы" с "Князя Владимира" сняли на видео