На треть сократилось количество "аварийных" регионов

Количество аварий со смертельным исходом снизилось. Об этом говорят официальные цифры статистики Госавтоинспекции. Однако остаются проблемные регионы, в которых продолжает увеличиваться число погибших в результате ДТП.

Давайте сравним последние два месяца. В августе в тридцать одном регионе число погибших в ДТП возросло. При этом в девяти из этих регионов отмечен рост всех показателей: количество аварий, число пострадавших и погибших в них людей.

Однако сентябрь показал положительную динамику. Рост числа погибших в авариях людей отмечается только в девятнадцати регионах, что уже на треть меньше, чем месяцем ранее. А увеличением всех показателей характеризуются только пять регионов.

О чем это может говорить? Надо полагать, о том, что регионы активно включились в реализацию национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Но отстающие среди них все-таки есть. Так, например, Белгородская область, - уже не первый месяц здесь растет и количество аварий, и число погибших и пострадавших в них людей. По итогам 9 месяцев количество аварий здесь выросло на 7,2 процента и составило 968 ДТП. В них погибли 109 человек, что на 3,8 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. А число пострадавших увеличилось на 7,9 процента и составило 1246 человек.

Причем в августе количество погибших в авариях выросло на 16,7 процента по сравнению с августом прошлого года, при увеличении количества аварий на 2,3 процента. А сентябрь побил все рекорды. В этом месяце количество ДТП выросло почти на 11 процентов по сравнению с сентябрем прошлого года, а количество погибших в них людей и вовсе - на 67 процентов. В этом месяце на дорогах Белгородской области погибли 20 человек.

Уже второй месяц подряд растет аварийность в Ленинградской области. В сентябре здесь произошло 287 ДТП, что на 4,7 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. В них погибли 39 человек, что на 14,7 процента больше, чем в сентябре прошлого года. Получили ранения 399 человек, что на 11,1 процента больше. Хотя число аварий и погибших меньше, чем в августе. Например, в августе в Ленинградской области произошло 309 ДТП, в которых погибли 44 человека. При этом, если рассматривать ситуацию в регионе по итогам 9 месяцев, то отмечается снижение аварийности. Всего за этот период в Ленинградской области произошло 2075 ДТП, что на 5,5 процента меньше, чем годом ранее. В них погибли 274 и получили ранения 2842 человека, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года меньше на 12,7 и 8,1 процента соответственно.

В республике Калмыкия по итогам 9 месяцев, несмотря на снижение количества аварий почти на 5 процентов, количество погибших в них людей увеличилось на 11,9 процентов и составило 66 человек. В сравнении с сентябрем прошлого года в нынешнем сентябре число аварий выросло на 31,3 процента и составило 42 ДТП. Погибли 13 человек, то есть на 116,7 процента больше. Число раненых увеличилось на 56,1 процента. Всего пострадали 64 человека. Надо сказать, что в августе в Калмыкии на дорогах погибли только 7 человек, почти вдвое меньше, чем в сентябре.

Рост погибших, причем значительный, наблюдается и в Чеченской республике. Здесь по итогам 9 месяцев количество аварий выросло на 4,5 процента и составило 162 ДТП. В них погибли 85 человек, то есть на 34,9 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Пострадали - 231, на 4,1 процента больше, чем годом ранее. При этом непосредственно в сентябре в республике произошло 25 ДТП, что на 66,7 процентов больше, чем в сентябре 2018-го. Погибли 11 и ранены 43 человека, а это на 175 и 87 процентов больше, чем годом ранее. Августовские показатели и того трагичнее - 16 погибших. Прирост к показателям прошлого года - 220 процентов.

Больше аварий в сентябре произошло и в республике Хакасия - 48 ДТП, то есть показатель вырос на 9,1 процентов. В них погибли 6 человек, что на 20 процентов больше, чем годом ранее. Ранены 58 человек, что на 5,5 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако по итогам 9 месяцев республика активно снижает аварийные показатели. Так количество аварий снизилось на 3,9 процента и составило 372 ДТП. В них погиб 41 человек, что на 14,6 процента меньше, чем в прошлом году. Получили ранения 466 человек, что на 1,7 процента меньше. Да и август в республике прошел со значительным снижением. Вот только с сентябрем не повезло.

Примечательно, что самое большое количество аварий с пострадавшими происходит в Москве. Только в сентябре их зафиксировано 798. В них погибли 36 человек. По итогам 9 месяцев этого года в столице произошло 6394 таких ДТП. В них погибли 309 человек.

Но больше всего людей погибает в ДТП в Краснодарском крае. За 9 месяцев там погибли 670 человек в 5324 авариях. В сентябре на дорогах Краснодарского края погибли 80 человек в 679 авариях.

Можно, конечно, сказать, что сравнивать Москву и Краснодарский край не вполне корректно - в столице скорости ниже. Хотя на МКАД, например, разрешенная скорость 100 км/ч. Но вот еще один пример - Московская область. За 9 месяцев на дорогах Подмосковья погибли 546 человек в 3959 ДТП. По погибшим это второй результат после Краснодарского края. И четвертый по аварийности. На третьем месте по количеству аварий Санкт-Петербург с 4727 ДТП, в которых погибли 139 человек.

Однако, в целом по стране, как сообщил на прошедшем в Екатеринбурге Всероссийском семинаре-совещании с участием руководителей региональных управлений Госавтоинспекции начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников, по итогам 9 месяцев этого года удалось добиться не только снижения количества дорожных происшествий на 3,4 процента и раненых в них на 2,7 процента, но и сокращения числа погибших на 10,4 процента.

Напомним, что к 2024 году социальный риск от ДТП должен составлять не более 4 погибших на 100 тысяч населения. По итогам прошлого года он был равен 12,5 погибших на 100 тысяч.

Как пояснил глава российской Госавтоинспекции, для достижения целевого показателя в 2019 году смертность в результате ДТП должна снизиться на 5 процентов по сравнению с показателем 2018 года.

То есть уже сейчас отмечается явное опережение поставленной задачи. Впрочем, год еще не окончен, впереди три месяца для сбора данных - ведь погибшими в ДТП считаются умершие в течение месяца после происшествия.

Для достижения поставленной цели в рамках Национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" выделяются очень значительные финансы. Так, только на реконструкцию и строительство дорог в этом году было выделено 111 миллиардов рублей. Но мало выделить деньги. Необходимо, чтобы в регионах нашлись профессионалы, которые смогут реализовать реконструкцию и строительство дорог. По словам вице-премьера Максима Акимова, на данный момент 13 субъектов полностью завершили ремонтные работы и привели дороги в нормативное состояние. Еще 30 регионов приближаются к намеченному финишу.

В рамках федерального проекта "Безопасность дорожного движения", одного из составляющих национального проекта, выделены средства для переоснащения Госавтоинспекции. Как сообщил Михаил Черников, в региональные подразделения службы поставляются технические средства контроля за состоянием автомобильных дорог и транспортных средств, медицинские укладки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. На данный момент заключено 20 контрактов, предусматривающих закупку более 4 тысяч патрульных автомобилей, свыше 5 тысяч медицинских укладок и 4 тысяч технических средств измерений.

Без патрульных автомобилей никак не обойтись. Камеры фотовидеофиксации нарушений не способны выявлять пьяных водителей, лихачей, вылавливать тех, кто скрылся с места нарушения, и останавливать лишенных права управления. Это могут делать только инспекторы на дорогах, и для этого им необходимы современные, достаточно мощные автомобили.

Медицинская укладка - это отнюдь не примитивная аптечка в машине, а серьезный набор медицинских инструментов и препаратов, которые действительно позволяют оказать помощь пострадавшему в ДТП до того, как он будет доставлен в клинику. Кстати, о клиниках: тема оперативной доставки пострадавших в ближайшее специализированное медучреждение была одной из главных на прошедшей выставке. Дело в том, что в настоящее время скорые работают с территориальной привязкой. И даже если ближайшая больница, где могут оказать помощь пострадавшему в ДТП, находится в двух километрах, но в соседней области, пациента туда не повезут. А повезут по пресловутой территориальной привязке километров за тридцать. Нетрудно предположить, что с каждым километром шансы пострадавшего выжить уменьшаются. Это вопрос жизни и смерти - ни больше, ни меньше. И местные власти вполне могли бы его разрешить. Разумеется, если он в принципе их волнует. Госавтоинспекцию этот вопрос определенно волнует.

Что касается упомянутых Михаилом Черниковым средств измерения, то речь идет, главным образом, о тех, которые позволяют выявить недостатки дорожного покрытия. Ямы, провалы, колейность - все это напрямую влияет на безопасность дорожного движения. И все это дорожники обязаны устранить. Вот для того, чтобы Госавтоинспекция могла осуществлять надзорную функцию и аргументировано объяснять дорожникам свои требования по исправлению недостатков дороги, и нужны такие приборы.

В совокупности все эти меры призваны помочь в наведении порядка на дорогах и сокращении количества аварий. Напомним, что есть задача о стремлении к 2030 году к нулевому показателю смертности на дорогах. Сократить количество смертельных аварий вполне реально.

Материал подготовлен в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"