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30.10.2019 03:09
Рубрика: В мире

Неизвестные расстреляли бизнесмена в Афинах

Двое неизвестных на мотоцикле расстреляли бизнесмена в афинском районе Хайдари. Злоумышленники открыли огонь из автомата Калашникова, когда 49-летний предприниматель, находившийся за рулем автомобиля, притормозил на светофоре.

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По информации издания Protothema, погибший владел предприятием по розничной доставке кофе. Ранее он обвинялся в нарушении закона об азартных играх. В 2016 году в отношении бизнесмена уже предпринималась попытка покушения. Его пытались подорвать с помощью взрывного устройства.

Огонь на месте происшествия также открыли двое полицейских, находящихся там в свободное от службы время. Ведется расследование.

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