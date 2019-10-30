Неизвестные расстреляли бизнесмена в Афинах

Двое неизвестных на мотоцикле расстреляли бизнесмена в афинском районе Хайдари. Злоумышленники открыли огонь из автомата Калашникова, когда 49-летний предприниматель, находившийся за рулем автомобиля, притормозил на светофоре.

По информации издания Protothema, погибший владел предприятием по розничной доставке кофе. Ранее он обвинялся в нарушении закона об азартных играх. В 2016 году в отношении бизнесмена уже предпринималась попытка покушения. Его пытались подорвать с помощью взрывного устройства.

Огонь на месте происшествия также открыли двое полицейских, находящихся там в свободное от службы время. Ведется расследование.