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30.10.2019 19:20
Рубрика: Происшествия

Обещающие компенсации за БАДы мошенники стали представляться следователями

Текст: Иван Петров
В афере с обещанием выплатить гражданам компенсации за ранее приобретенные биологически активные добавки (БАД) против своей воли оказался замешан Следственный комитет России. Ведомству даже пришлось в ленте своих новостей опубликовать предостережение.

"Следственный комитет РФ просит граждан не верить телефонным мошенникам, представляющимся сотрудниками следственных органов и предлагающим заплатить за возмещение ранее причиненного морального вреда продавцами БАДов", - отмечается в сообщении на сайте СК России.

В СК пояснили, что неизвестные собеседники вводят граждан в заблуждение относительно их признания потерпевшими по уголовным делам, якобы возбужденным по факту оборота фальсифицированных БАДов и лекарственных средств. Более того мошенники даже предоставляют тем, кто сомневается, некие "правовые документы".

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Правда, прежде чем перечислить гражданам компенсацию, мошенники просят сперва перечислить на указываемые ими платежные реквизиты необходимый взнос. Якобы без этого не получится в дальнейшем возместить потерпевшим моральный вред.

В пресс-релизе указано, что просьбы перечислить деньги для дальнейшего получения возмещения не являются должностными обязанностями следователей и противоречат законному способу получения такого возмещения. "Подобные действия никоим образом не могут быть связаны с исполнением следователями своих должностных обязанностей. Для возмещения причиненного вреда законом предусмотрены иные правовые механизмы, которые не предполагают каких-либо взносов и переводов от потерпевших", - пояснили в СКР.

Подобные звонки, отметили в Следственном комитете, являются проявлением мошенничества и о них следует незамедлительно сообщать в правоохранительные органы. "Просим проявлять граждан, в особенности пожилых людей, которые наиболее часто подвержены телефонному мошенничеству, бдительность", - заключили в СК России.

Ранее похожее предостережение выпускал Центробанк. "Мошеннические предложения о получении компенсаций за ранее приобретенные лекарственные средства и биологически активные добавки поступают гражданам от лиц, представляющихся сотрудниками Банка России и различных федеральных органов исполнительной власти, но на самом деле не имеющих к этим организациям никакого отношения", - сообщал департамент внешних и общественных связей Банка России.

В ЦБ отмечали, что мошенники в последнее время значительно расширили географию преступной деятельности и изменили тактику махинаций. "Теперь зачастую внимание акцентируется на осведомленности о недобросовестных распространителях биологически активных добавок и иных товаров, которые уже осуждены судом и понесли наказание. Далее следует заверение в том, что даже если товары куплены у уже не существующих продавцов, гражданам полагается денежная компенсация", - поясняли в Банке России.

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В остальном мошенническая схема остается прежней, включая ссылку на Банк России, который якобы перечислит на счет пенсионеров или выдаст наличными денежные средства компенсационного характера по разным основаниям, в том числе за купленные БАДы и иные товары. При этом традиционно предлагается срочно осуществить предоплату в качестве уплаты "налога", "страхового взноса" или "госпошлины" за получение компенсации, предварительно сообщив свои паспортные данные.

Стоит отметить, что правоохранительные органы задерживали мошенников за подобные аферы еще в 2012 году. И с тех пор мало, что изменилось. Разве что тогда аферисты представлялись сотрудниками не Следственного комитета, а прокуратуры.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет
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