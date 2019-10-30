Обещающие компенсации за БАДы мошенники стали представляться следователями

"Следственный комитет РФ просит граждан не верить телефонным мошенникам, представляющимся сотрудниками следственных органов и предлагающим заплатить за возмещение ранее причиненного морального вреда продавцами БАДов", - отмечается в сообщении на сайте СК России.

В СК пояснили, что неизвестные собеседники вводят граждан в заблуждение относительно их признания потерпевшими по уголовным делам, якобы возбужденным по факту оборота фальсифицированных БАДов и лекарственных средств. Более того мошенники даже предоставляют тем, кто сомневается, некие "правовые документы".

Правда, прежде чем перечислить гражданам компенсацию, мошенники просят сперва перечислить на указываемые ими платежные реквизиты необходимый взнос. Якобы без этого не получится в дальнейшем возместить потерпевшим моральный вред.

В пресс-релизе указано, что просьбы перечислить деньги для дальнейшего получения возмещения не являются должностными обязанностями следователей и противоречат законному способу получения такого возмещения. "Подобные действия никоим образом не могут быть связаны с исполнением следователями своих должностных обязанностей. Для возмещения причиненного вреда законом предусмотрены иные правовые механизмы, которые не предполагают каких-либо взносов и переводов от потерпевших", - пояснили в СКР.

Подобные звонки, отметили в Следственном комитете, являются проявлением мошенничества и о них следует незамедлительно сообщать в правоохранительные органы. "Просим проявлять граждан, в особенности пожилых людей, которые наиболее часто подвержены телефонному мошенничеству, бдительность", - заключили в СК России.

Ранее похожее предостережение выпускал Центробанк. "Мошеннические предложения о получении компенсаций за ранее приобретенные лекарственные средства и биологически активные добавки поступают гражданам от лиц, представляющихся сотрудниками Банка России и различных федеральных органов исполнительной власти, но на самом деле не имеющих к этим организациям никакого отношения", - сообщал департамент внешних и общественных связей Банка России.

В ЦБ отмечали, что мошенники в последнее время значительно расширили географию преступной деятельности и изменили тактику махинаций. "Теперь зачастую внимание акцентируется на осведомленности о недобросовестных распространителях биологически активных добавок и иных товаров, которые уже осуждены судом и понесли наказание. Далее следует заверение в том, что даже если товары куплены у уже не существующих продавцов, гражданам полагается денежная компенсация", - поясняли в Банке России.

В остальном мошенническая схема остается прежней, включая ссылку на Банк России, который якобы перечислит на счет пенсионеров или выдаст наличными денежные средства компенсационного характера по разным основаниям, в том числе за купленные БАДы и иные товары. При этом традиционно предлагается срочно осуществить предоплату в качестве уплаты "налога", "страхового взноса" или "госпошлины" за получение компенсации, предварительно сообщив свои паспортные данные.

Стоит отметить, что правоохранительные органы задерживали мошенников за подобные аферы еще в 2012 году. И с тех пор мало, что изменилось. Разве что тогда аферисты представлялись сотрудниками не Следственного комитета, а прокуратуры.