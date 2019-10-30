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30.10.2019 20:50
Рубрика: В мире

ООН призвала Киев выплатить компенсации жертвам конфликта на Донбассе

Текст: Марина Алешина

В Организации Объединенных Наций полагают, что украинское правительство обязано выплатить компенсации всем, кто пострадал от вооруженного конфликта на Донбассе. Такое мнение высказала глава мониторинговой миссии ООН по правам человека Матильда Богнер, передает "Интерфакс-Украина".

По словам Богнер, Киев должен взять на себя ответственность за выплаты всем без исключения пострадавшим гражданам, для этой процедуры необходимо установить переходный период. Кроме того, в ООН напомнили украинской стороне о необходимости провести расследование событий на майдане в феврале 2014-го и в Одессе 2 мая того же года. Глава миссии подчеркнула, что от правительства Украины ждут полноценного расследования и наказания всех виновных в жертвах.

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