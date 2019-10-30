Овечкин и Свечников отличились в НХЛ

За океаном продолжаются матчи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Отрадно, что по итогам игрового дня сразу два российских хоккеиста были признаны лучшими в лиге.

Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" вырвали победу в овертайме у "Торонто Мэйпл Лифс" - 4:3. В составе столичного клуба блистал Александр Овечкин, забросивший две шайбы, включая победную. Кроме того, российский форвард записал на свое имя две результативные передачи. Всего в 14 матчах нынешнего сезона Александр Великий набрал 18 (11+7) очков по системе "гол плюс пас". В активе Овечкина 1229 (669+560) очков в матчах регулярного чемпионата. По этому показателю он вышел на 41-е место в истории лиги, сравнявшись с канадцем Нормом Ульманом. Россиянин также вышел на 12-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, превзойдя канадца Люка Робитайла (668).

Комментируя успех клуба и свои достижения, Овечкин отметил слаженную командную игру:

- Ребята пытались играть на меня, отдавали хорошие пасы, и очень рад, что смог поставить точку в непростом матче. Что касается личных рекордов, то возможность попасть в топ-10 лучших бомбардиров НХЛ - это всегда приятно. Не забывайте, что моя работа в хоккее - бить по воротам и создавать моменты для команды. Конечно, парни знают, что если я открыт, то можно сделать на меня передачу, а если против меня плотно играют, значит, открыт кто-то другой. Вот почему мы работаем над созданием особой игровой химии и ищем пути, чтобы забросить шайбу.

Второй звездой дня стал форвард "Каролины" Андрей Свечников, оформивший дубль в игре против "Калгари" (2:1). Причем первую шайбу Свечников забросил очень эффектно - из-за ворот закинул снаряд за спину Давиду Риттиху.

"Я тренировал этот бросок перед игрой, так что рад, что попытка получилась успешной. Откровенно говоря я уже не раз пытался так забить - пробовал в прошлом году, а также пару лет назад, но тогда попал в перекладину. Но теперь стараюсь отрабатывать такие броски практически на каждой тренировке", - поделился с журналистами своим секретом довольный Андрей.