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Рубрика: Спорт

Овечкин растерзал "Торонто" и обошел легенду

Текст: Максим Домчев
Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин стал главным творцом победы "Вашингтона" над "Торонто" - 4:3. Лидер "Вашингтона" принял участие во всех шайбах своей команды.
Фото: John E. Sokolowski-USA TODAY Sports/ Reuters Фото: John E. Sokolowski-USA TODAY Sports/ Reuters
Фото: John E. Sokolowski-USA TODAY Sports/ Reuters

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Торонто" принимал "Вашингтон". Матч прошел в упорной борьбе, и победитель определялся в овейртайме, где все решил точный бросок Александра Овечкина.

Фото: Валерий Шарифулин/ ИТАР-ТАСС
Александр Овечкин установил новый рекорд в НХЛ

Всего в этом матча Александр Овечкин набрал четыре очка - оформил дубль и дважды ассистировал партнерам. Очередные две шайбы забросил защитник "столичных" Джон Карлсон. Партнеры Овечкина по команде Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов набранными очками не отметились.

Благодаря двум голам Овечкин вышел на 12-е место в истории НХЛ по заброшенным шайбам. Теперь на счету Ови 669 точных бросков, и он опередил по этому показателю Люка Робитайла. Впрочем, канадец этому факту нисколько не расстроился и поздравил россиянина.

"Поздравляю с тем, что превзошел мой рекорд, - сказал Робитайл в видеообращении. - Я знал, что ты меня обойдешь, потому что в каждом сезоне забрасываешь очень много шайб".

Фото: Sergei Belski-USA TODAY Sports/Reuters
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Следующей целью россиянина теперь является финн Теему Селянне, на счету которого 684 шайбы. До лидера - легендарного Уэйна Гретцки - Овечкину не хватает 215 шайб.

По набранным очкам в регулярном чемпионате Овечкин вышел на 41-е место на счету капитана "Вашингтона" 1229 очков. Догнать лидирующего Гретцки - 2857 очков, у Овечкина вряд ли получится.

Спорт Хоккей Чемпионат НХЛ Александр Овечкин
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