Памфилова: Надо создать базу для проверки судимости у кандидатов

Правоохранительные органы работают над созданием базы данных, по которой можно будет проверить наличие судимости у кандидатов и членов избирательных комиссий. Об этом сообщила в среду глава ЦИК Элла Памфилова, ее слова приводит РИА Новости.

По ее словам, Центризбирком обратился в том числе к президенту с просьбой "упорядочить систему" и "создать единую базу", по которой МВД или какой-нибудь межведомственный орган проверял бы сведения и предоставлял их в ЦИК. Такой проверке могут быть подвергнуты кандидаты на выборах и потенциальные члены избирательных комиссий всех уровней.

"Для нас это невероятно важно, поскольку ЦИК взял и ведет, (курс) на очищение, оздоровление избирательной системы на всех уровнях. Но это может быть только в том случае, если сами члены комиссии, требуя с кандидатов, то, что они обязаны требовать, сами чисты по всем параметрам", - пояснила она.

По словам Памфиловой, работа идет непросто, но ЦИК продолжает искать взаимоприемлемое, в том числе и для правоохранительных органов, решение.

Ранее глава ЦИК сообщила, что основной темой разговора на закрытой части встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоялась в октябре, было усиление взаимодействия Центризбиркома с правоохранительными органами, в том числе по данным о судимости членов избирательных комиссий.