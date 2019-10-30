Почта Mail.ru научилась убирать все лишнее из уведомлений о письмах

В почте Mail.ru появился умный алгоритм, который делает всплывающие уведомления о входящих письмах лаконичнее и понятнее, убирая все неинформативные слова. Теперь в уведомлениях, а также в превью писем внутри почтового ящика отображается ключевая часть сообщения, а не просто начало письма.

Умный алгоритм уберет из уведомлений и превью писем в приложениях и web-интерфейсе все неинформативные элементы: вступительные фразы, обращения и другие "утяжеляющие" выражения. По данным Mail.ru, около 50 процентов сообщений начинаются со слов, не отражающих сути письма.

Благодаря новой функции, пользователям станет удобнее работать с уведомлениями от компаний. К примеру, когда пользователь регистрируется в онлайн-сервисах, ему часто приходит на почту сразу несколько писем (о создании пароля, подтверждении регистрации и т.д.). Все письма, как правило, начинаются с одинакового обращения к пользователю, которое занимает почти все превью. Теперь работать с такими письмами проще и быстрее. Достаточно беглого взгляда на список сообщений, чтобы понять, о чем каждое из них.

Почта опросила пользователей, какие фразы в начале сообщения их раздражают. Больше всего негатива вызывают письма, которые начинаются со слов: "Доброго времени суток", "Уважаемый клиент", "Доводим до вашего сведения" и так далее. Поэтому такие фразы тоже исчезнут из оповещений.

"Благодаря умным уведомлениям стало проще выделять важные письма в растущем потоке писем, - отмечает Иван Мыздриков, директор по продукту почты Mail.ru. - Теперь с первого взгляда на экран смартфона или на панель со списком сообщений становится понятно, о чем письмо и насколько оно срочное. Новая функция помогает пользователю сосредоточиться на главном и экономит его время".